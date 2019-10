Tidligere barnevakt voldtok 11-åring og ble gravid: Dømt til  20 års fengsel

Marissa Mowry var 22 hun først forgrep seg på den 11 år gamle gutten. Nå er han blitt tenåringspappa, mens hun har blitt klassifisert som seksualforbryter.

Det skriver avisen Tampa Bay Times lørdag.

Gutten var bare 11 år da de seksuelle overgrepene startet. Hun var 22 år gammel og familiens barnevakt.

Mowry skal ha voldtatt gutten minst 15 ganger over flere måneder ifølge aktoratet.

10 år prøveløslatelse

Høsten 2014 fødte hun også barnet deres, men det skal ha gått tre år før gutten turte å fortelle om voldtekten til moren sin.

Onsdag satt den nå 17 år gamle pappaen i rettslokalet for å bevitne at Mowry ble dømt til 20 års fengsel for hva hun gjorde.

Hun må også fullføre 10 år med prøveløslatelse for seksualforbrytere etter å ha sluppet løs fra fengsel.

Ifølge Tampa Bay Times var det ingen dramatikk da nå 28 år gamle Mowry fikk vite dommen sin.

- Vanskelig barndom

Etter rettssaken var det en fortvilet mor som uttalte seg om saken.

- Vi snakker om et barn som var elleve år gammel. Ikke en gang en tenåring, sa Nadean Campbell.

Forsvaret argumenterte at Mowry selv hadde hatt en vanskelig barndom, men det ble motargumentere med at det ikke var god nok grunn.

Mowry skal først ha sagt at gutten tvang seg selv på henne, men dette ble senere motstrid i en telefonsamtale som politiet tok opp.

Nå oppfordrer Campbell andre foreldre til å undersøke om noe virker mistenksomt.

- Vi tenker vanligvis ikke på kvinner som overgripere. Jeg gjorde ikke det, og det kostet meg, sa hun.