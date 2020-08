Tidligere FBI-jurist for retten for å ha løyet

En tidligere FBI-jurist stilles for retten i forbindelse med granskingen av etterforskningen av forbindelse mellom Russland og Donald Trumps valgkamp.

Kevin Clinesmith ventes å si seg skyldig i ett tilfelle av å ha løyet når han møter i retten som følge av granskingen til statsadvokat John Durham av hele komplekset av etterforskning av Trumps Russlands-forbindelser.

Demokratene ser på granskingen som et politisk motivert forsøk på å gjenåpne en etterforskning som er ferdig og avgjort. De frykter at rettssaker og tiltaler kommer slik at det påvirker valget i november.

Durhams gransking har pågått parallelt med at republikanerne i Senatet forsøker å diskreditere Russlands-granskingen, og justisminister William Barr har trappet opp sin egen kritikk av FBIs gransking av båndene mellom Russland og Trump.

Saken mot Clinesmith har sin bakgrunn i justisdepartementets generalinspektørs egen undersøkelse av Russlands-granskingen.

Hans undersøkelse konkluderte med at det var legitimt å starte granskingen av forbindelsene mellom Russland og Trumps valgkamp, og at det ikke var tegn til at den var politisk motivert.

Men han fant også at FBI gjorde enkelte alvorlige feil da de søkte tillatelse til telefonavlytting av Trump-kampanjens rådgiver Carter Page, og i den forbindelse at Clinesmith endret en epost som gjorde tillatelsen lettere.

Barr sa til Fox News at rettssaken mot Clinesmith ikke er veldig betydningsfull, men at den viser at granskingen er i gang.

