Tidligere FHI-forsker knallhardt ut mot regjeringens koronatiltak: - Fryktelig dårlig gjennomført

Tidligere seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Erik Nord mener regjeringens håndtering av koronaviruset på langt nær har vært god nok: - Stengingen av samfunnet skulle aldri ha vært gjennomført.

Torsdag kunne helsemyndighetene kunngjøre en stor bolk med lettelser på flere av koronatiltakene. Det skaper naturligvis reaksjoner.

- Det er positivt at man nå letter på tiltakene og har lagt en plan med klar fremdrift. Det er mye som blir gjort i overskuelig fremtid, så jeg tror mange vil oppleve dette som veldig positivt, men jeg mener vi aldri skulle vært i denne situasjonen nå, sier Erik Nord til Nettavisen.

Han er professor emeritus i helseøkonomi og tidligere seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). Han mener det var helt forståelig at helsemyndighetene, og helse- og omsorgsminister Bent Høie, slo hardt til med stenging av store deler av samfunnet torsdag 12. mars.

- Det er det ikke noen grunn til å være etterpåklok, men det gikk ikke mer enn et par-tre uker før myndighetene, med data fra FHI, hadde sett at tiltakene hadde hatt god effekt, sier han.

I tillegg ble R-tallet (reproduksjonstallet) i begynnelsen av april anslått å være nede på 0,7, etter at FHI beregnet det til å være på 3,47 før noen tiltak ble innført. Dermed mener Nord det i slutten av mars ikke hadde vært nødvendig å fortsette med det samme strenge regimet.

- Hadde ikke trengt stenging

- Jeg beundret dem (helsemyndighetene, journ.anm) da de slo til 12. mars. Da viste de stor besluttsomhet og handlekraft i en truende situasjon, og det skal de ha ros for, men så synes jeg de har håndtert det ganske dårlig fra et par-tre uke senere, mener den tidligere FHI-forskeren.

Han påpeker at regjeringen kunne brukt mange virkemidler mer nyansert enn det som ble gjort.

- Det er veldig mye annet man kunne ha gjort i stedet for å stenge. For eksempel er det nå mange elever som skal gå annenhver dag på skolen. Denne muligheten for alternering har jo vært der hele tiden - det var ikke nødvendig å vente helt til nå, sier Nord.

Se regjeringens svar på kritikken lenger ned i saken.

ALTERNERING: Nord mener skolene kunne vært åpnet, ved hjelp av alternering, for lenge siden. Her da statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) besøkte Ellingsrudåsen skole i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Det man var opptatt av, ifølge den tidlige forskeren, var å sørge for at det ikke var så mange mennesker som samlet seg på ett sted av gangen. Det mener Nord kunne lett latt seg gjøre uten å stenge.

- Det kunne man løst ved alternering, i tillegg til avstandskravene og klare veiledninger. Det har rett og slett vært en manglende kreativitet, en fantasiløshet og en firkantet holdning fra helsedepartementets side som jeg synes er svært kritikkverdig, oppsummerer han.

I sin nyeste risikorapport som Folkehelseinstiuttet publisert torsdag, har de systematisk gått gjennom de forskjellige smitteverntiltakene som er satt inn for å hindre korona-spredning.

Der advarte FHI blant annet regjeringen mot å stenge skoler og barnehager, og konkluderer i sin oppsummering om at smitteverneffekten av å stenge både barnehager og småskolen har vært liten.

I tillegg synes Nord det er påfallende hvor flinke man har vært til å spesifisere smittevernkrav, men samtidig dårlig til å følge opp med tilsyn.

- Man ser tydelige forskjeller fra bensinstasjon til bensinstasjon, eller butikk til butikk. Man skulle ha hyppige tilsyn på alle arenaer. Ingen tør å avvike fra standarden om de vet at det når som helst kan komme noen som stenger døren deres. Det er et så enkelt tiltak, og likevel så fryktelig dårlig gjennomført av myndighetene, sier han og tar Raymond Johansen valg om å stenge for all alkoholservering i Oslo som et eksempel på hvordan mye mer satsing på tilsyn kunne hjulpet med å holde de fleste steder åpne.

- Helt meningsløst

Det verste synes Nord var hytteforbudet. Allerede i april gikk han ut og mente det var bedre å slippe til noen enn ingen.

- Det var helt meningsløst når man ser på variasjonen i hyttetetthet i norske kommuner. For noen betydde dette ingenting, mens for andre betydde det fryktelig mye - og så skar man alle over én kam.

Her mener han man også meget lett kunne alternert, ved for eksempel å si at kommuner som følte behov for det, kunne delt opp i ulike kalenderuker for ulike hytteeiere.

Blant tiltakene han tror har gjort mer skade enn godt, er at man ved siden av å stenge, generelt oppfordret folk til å holde seg hjemme.

- Oppfordringen er blitt tatt svært alvorlig, har trolig skremt mange og gjort at mange har lidd vesentlige sosiale tap i denne perioden. Det kan i tillegg se ut som at denne oppfordringen og stengetiltakene ikke har vært nødvendige, ettersom FHI i sin siste risikovurdering skriver at det ser ut som R allerede 11. mars var gått ned til 1,1 fra omkring 3,0», sier Nord.

- Kunne åpnet én måned før

Dermed var man allerede omtrent der man skulle være, ifølge den tidligere professoren, noe han mener er en helt oppsiktsvekkende opplysning fra FHIs side.

Nord står på at stengingen i landet aldri burde vært utført, selv om han forstår helsemyndighetenes valg 12. mars. Han forstår ikke at beslutningen kunne holdes uendret i slutten av mars, tre-fire uker før man faktisk begynte å gjenåpne, og nå fremdeles veldig gradvis og forsiktig.

- Folkehelseinstituttet skriver videre at det er vanskelig å si hvilke tiltak som har betydd hvor mye. Men dette henger ikke i hop med påpekningen av at R med god sannsynlighet var nede på 1,1 allerede 11. mars. Det er jo det samme som å si at de grunnleggende smitteverntiltakene innført omkring 1. mars - håndhygiene, hostehygiene, avstand og holde seg hjemme ved forkjølelsessymptomer o.l. - var veldig viktige, forklarer Nord, som mener FHI burde sagt dette sterkere enn hva som ble gjort i den siste risikovurderingen.

- Regjeringen og Stortinget bør bestemme seg

Fremover er ikke Nord nevneverdig bekymret over at folk ikke vil ta tiltakene på alvor, til tross for torsdagens lettelser. Han tror ting fort kommer til å vende en god del tilbake til det normale, men uroer seg ikke.

- Nå har vi egentlig mye å gå på, og der er jeg enig med Espen Nakstad i Helsedirektoratet, sier Nord. Smittenivået er nå så lavt at vi kan tåle en eventuell oppblomstring og reagere i den grad som er nødvendig.

ENIG: Erik Nord er enig med fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, om at vi i Norge nå har mye å gå på når det gjelder smittefronten. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Samtidig tror han det er viktig, for å unngå en skinndiskusjon, å bestemme seg for det langsiktige målet: Skal man la en større del av befolkningen bli smittet, for å oppnå flokkimmunitet, eller holde smittenivået helt nede til det kommer en vaksine?

- Om man mener det førstnevnte, og lar smitten spre seg i et tempo som ikke blir et problem for helsevesenet, er det ikke noen grunn til å bekymre seg for en viss stigning i reproduksjonstallet. Tvert imot er det nødvendig for at flokkimmuniteten skal nås i overskuelig framtid, sier Nord.

Men når regjeringen er så fornøyd med å ha fått R-tallet ned til rundt 0,6, tror den tidligere FHI-forskeren den vil se enhver stigning som et skritt tilbake og noe uønsket. Selv deler han ikke den målsetningen.

- Jeg antar at om reproduksjonstallet glir opp til 1,2 eller 1,3, behøver det ikke være noe problem. Det var det nivået FHI opprinnelig antydet at man burde ha som mål for å sikre at helsevesenet maktet situasjonen.

Departementet: - Helt ekstraordinært

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet understreker imidlertid at koronatiltakene har vært viktige.

- På grunn av de strenge tiltakene har vi klart å få smittespredningen av koronaviruset under kontroll. Derfor kan vi nå åpne opp samfunnet igjen. Hvis vi ikke hadde innført tiltakene 12. mars, kunne Norge ha vært i en situasjon som vi har sett i andre land med overfylte sykehus og et høyere antall døde, sier Erlandsen til Nettavisen.

EKSTRAORDINÆRT: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet mener det er naturlig at det er ulike oppfatninger blant fagfolk om hvordan koronaepidemien bør håndteres, og påpeker at dette er en helt ekstraordinær situasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hun sier samtidig at det er naturlig at det er ulike oppfatninger om tiltakene.

- Det er naturlig at det er ulike oppfatninger blant fagfolk om hvordan koronaepidemien bør håndteres. Det er det både i Norge og internasjonalt. Dette er en helt ekstraordinær situasjon som ingen har opplevd tidligere, sier Erlandsen, og legger til:

- Regjeringen har satt ned en uavhengig kommisjon som skal gjennomføre en grundig evaluering av myndighetenes håndtering. Da vil vi få mer kunnskap om hva som har fungert og hva som ikke har fungert, slik at vi lærer til neste gang vi opplever en epidemi.

Nettavisen har vært i kontakt med FHI, men de har ingen kommentarer til saken.