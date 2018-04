Tidligere FN-inspektør skeptisk til påstander om kjemisk angrep

Tidligere FN-inspektør Åke Sellström er skeptisk til påstandene om at det ble brukt kjemiske våpen i et angrep mot Øst-Ghouta i Syria.

– Jeg er skeptisk til det er bevist, sier Sellström.

– Assad og russerne bomber nå Ghouta i stykker bit for bit og får stor kritikk fra verdenssamfunnet for dette. At de i tillegg også skulle åpne for enda mer kritikk ved å bruke kjemikalier, virker merkelig, sier den svenske våpeneksperten.

Sellström var inspektør for FN i Irak på 1990- og 2000-tallet, og han ledet også en gruppe FN-inspektører som undersøkte påstander om bruk av kjemiske våpen i Syria i 2013.

Flere mulige forklaringer

Assad-regimet kan ha stått bak lørdagens påståtte bruk av kjemiske våpen mot Douma i Øst-Ghouta, men det kan like gjerne ha andre forklaringer, mener han.

Giftige stoffer kan spres på mange måter, også gjennom eksplosjoner på bakken eller med røyk, påpeker Sellström.

– Det er mange giftige stoffer i omløp i strid, sier han.

Sellström håper og tror påstandene om bruk av kjemiske våpen mot Douma nå vil bli gransket, enten av USA, Storbritannia eller Frankrike, eller gjennom et samarbeid mellom flere.

Holder ikke

Dersom FN skal granske angrepet, holder det ikke med å se på videobilder og høre vitneutsagn, sier han.

– Da vil vi selv måtte snakke med folk og leger, og framfor alt vil vi ha måttet ta prøver tatt fra området og fra forgiftede personer. Det påstås nå at dette kan ha vært klor, og dette er det vanskeligere å ta prøver av ettersom det fordamper raskt og ikke etterlater tydelige markører i kroppen, sier Sellström.

Syria har i dag liten kapasitet når det gjelder kjemiske våpen, sier han, men understreker at det heller ikke skal så mye til for å kunne gjennomføre et angrep.

– Det er mulig at de kan snuble over eller framstille noe, noe som må granskes ytterligere. Det er vanskelig å komme inn i landet, men vitner kan jo ta seg ut, sier Sellström.

