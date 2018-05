Kongos mangeårige president Denis Sassou Nguesso. Regjeringen anklaget Nguessos motkandidat ved sist presidentvalg for kuppforsøk. Her er Nguesso under en klimakonferanse i Oslo i 2010. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Foto: ( NTB scanpix )

Tidligere forsvarssjef dømt til fengsel i Kongo-Brazzaville