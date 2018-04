Tidligere førstedame Barbara Bush er død etter lengre tids sykdom. Hun ble 92 år.

Det opplyser hennes familie, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

En talsmann for Bush-familien opplyste tidligere denne uka at Bushs helse var sviktende, og at hun hadde takket nei til ytterligere medisinsk behandling.

I 2009 gikk hun gjennom en hjerteoperasjon, og hun har blant annet blitt behandlet for stoffskiftesykdommen basedow.

Hun ble gift med George H.W. Bush i 1945. Sammen har de seks barn, og paret har vært gift i lengre tid enn noe annet presidentpar i amerikansk historie.

Bushs sønn, George W. Bush, var president i USA fra 2001 til 2009, som gjør at hun var én av to førstedamer som også var mor til en president. Den andre var Abigail Adams, som var gift med president John Adams og mor til USAs sjette president John Quincy Adams.

