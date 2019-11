Tidligere Hillary Clinton-rådgiver: - «Wow, feltet er svakt, jeg kunne komme meg inn»

Den tidligere strategen til Hillary Clinton, Mark Penn, mener svake presidentkandidatene på demokratisk side kan rydde vei for Hillary Clinton.

NEW YORK (Nettavisen): Uttalelsene fra Mark Penn, som er Clintons tidligere sjefsstrateg, kommer i kjølvannet av at milliardæren Michael Bloomberg i forrige uke meldte seg på i presidentkampen.

- Det er fortsatt noen dager igjen der. Og jeg vet ikke om Hillary Clinton ser på Michael Bloomberg og tenker «det er altfor mange i feltet akkurat nå. Jeg har mistet min mulighet», eller om hun tenker det motsatte, sier Mark Penn, som er Clintons tidligere sjefsstrateg. Foto: Aaron Chown/PA Wire

Penn var en av de som på forhånd spådde at Bloomberg til slutt ville stille, og nå mener han at man ikke må utelukke at også Hillary Clinton kaster seg på.

Selv om de kommer sent inn i løpet, tror Penn at det fortsatt et tid og plass for både Hillary Clinton og Michael Bloomberg i presidentkampen.

- Det er fortsatt noen dager igjen der. Og jeg vet ikke om Hillary Clinton ser på Michael Bloomberg og tenker; «det er altfor mange i feltet akkurat nå. Jeg har mistet min mulighet», eller om hun tenker det motsatte;

- «Wow, feltet er svakt, jeg kunne komme meg inn. Jeg kan få 165.000 pengegivere, jeg stiller likt med Biden i noen av disse tidligere statene ... » Det er fortsatt en logikk der for henne, sier Penn til Sunday Morning Futures på Fox.

- Biden har en for svak posisjon

Ifølge New York Post sier Penn også at Joe Biden har en altfor svak posisjon som frontfigur på demokratisk side.

Hillary Clintons tidligere sjefsstrateg, Mark Penn, tror Hillary Clinton kan stille i neste års presidentvalg. Foto: Fox News

- Det er politisk logikk i dette. Hvis ikke feltet feltet endrer seg, så er Biden frontfiguren, men han er en svak frontfigur og de andre kandidatene er for langt ute på venstresiden.

- Jeg tror Bloomberg så denne muligheten og at han tok en ganske intelligent avgjørelse. For ham er det nå eller aldri med tanke på å stille som president, så hvorfor skulle han ikke gå inn og riste litt i det demokratiske partiet, sier Penn.

- Bloomberg trenger 165.000 små pengegivere

Den tidligere strategen til Hillary Clinton sier at utfordringen til Bloomberg ikke er meningsmålingene, men om han i det hele tatt får stille i debatter.

- Han trenger 165.000 små pengegivere. Det demokratiske partiet sier at med mindre du har 165.000 små pengegivere, så kvalifiserer du deg ikke til å kunne delta i debattene, og det er et problem for Michael Bloomberg, sier Penn.

Det Penn viser til er at alle demokratene som melder seg på i presidentkampen, må ha 165.000 pengegivere for å få lov til å kunne stille i TV-debattene hvor politikerne får vist frem seg selv og sin politikk.

Trump gjør narr av Bloomberg

Donald Trump har på sin side gjort narr av Bloomberg, og ifølge presidenten vil han være en drømmemotstander.

– Jeg kjenner Michael. Han er et null. Det er ingen jeg heller vil stille til valg mot enn lille Michael, sa Trump på fredag.

– Han har ikke magien som kreves for å gjøre det bra, sier Trump om Bloomberg.

Presidenten sier ifølge NTB at han tror et Bloomberg-kandidatur vil gå ut over moderate Joe Biden, som leder an i kampen om å bli Demokratenes kandidat.

Også Biden har uttalt at han tar det hele med knusende ro.

– Jeg har absolutt ikke noen problemer med at han melder seg på, sier Biden.

– Om jeg ikke tar feil, gjør jeg det ganske bra, både i forhold til Trump og til alle kandidater som stiller, fortsetter den tidligere visepresidenten.

(Nettavisen/NTB)