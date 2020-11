Tidligere idrettsprofil domfelt i omfattende hasjsak

Mannen i 50-årene, som blant har flere norgesmesterskapstitler, tok imot 60 kilo med «bløffe-hasj» fra politiet. Nå venter fengselsstraff.

I desember 2017 møtte han opp på en parkeringsplass ved Bøler senter i Oslo. Der ble han overrakt to kasser med det han trodde skulle være 60 kilo hasj.

Men i virkeligheten hadde han akkurat fått såkalt «bløffe-hasj» av en undercover-politimann, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Det var VG som først omtalte saken.

Skulle ha penger til jul

Deretter skal idrettsprofilen ha kjørt hjem og båret inn de to kassene. Senere på kvelden ble han så pågrepet av politiet idet han var på vei ut.

Under den påfølgende ransakingen av boligen ble det att på til funnet ytterligere 37 kilo hasj, heter det i dommen.

«Grunnen til at han påtok seg oppdraget var at han tenkte det var bra å opparbeide seg en ekstra «buffer» med penger før jul», står det i Oslo tingretts dom.

I avhør har idrettsprofilen innrømet både mottak og oppbevaring av hasj, men mannen skal ha forklart at han ikke mistenkte at det var en politimann han møtte på Bøler.

180 kilo hasj

Oslo tingrett dømte mannen i 50-årene til fengsel i ett år og ti måneder, med strafferabatt på grunn av lang saksbehandling og dårlig kvalitet på hasjen i hjemmet hans.

Idrettsprofilens forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, mente mannen måtte frifinnes for forholdet vedrørende de 60 kiloene med «bløffe-hasj». Dette da hun mente politiet hadde benyttet ulovlig provokasjon, men Bugge fikk ikke medhold i retten.

FORSVARER: Advokat Ann Turid Bugge representerer mannen i 50-årene. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg har ingen merknader på nåværende tidspunkt, skriver Bugge i en tekstmelding til VG like etter at hun har fått dommen.

Saken dukket opp i etterkant av Oslo-politiets innsats, kalt operasjon Gamma, mot Young Bloods og andre kriminelle nettverk i Sørøst-Oslo.

Her skal det totalt være snakk om 180 kilo hasj, hvor to menn er dømt for den totale mengden.

