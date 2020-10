Tidligere KrF-politiker melder seg inn i Senterpartiet

Tidligere stortingsrepresentant for KrF i Finnmark, Randi Karlstrøm, har meldt seg inn i Senterpartiet.

– Jeg går inn i Senterpartiet for å gjøre en jobb for Finnmark og eget lokalsamfunn, da jeg er helt enig i Sps hovedstrategi: bygge både demokrati og samfunn lokalt ved å desentralisere offentlig makt og oppgaver til folk, både på små og store steder i hele landet, sier Karlstrøm til NTB.

Karlstrøm satt på Stortinget for KrF i perioden 1997-2000, men kunngjorde i sommer at hun meldte seg ut av partiet. Hun oppga blant annet misnøye med regjeringens fiskeripolitikk som begrunnelse, og var heller ikke særlig fornøyd over retningsvalget partiet tok i 2018, da de bestemte seg for å gå i regjering med de borgerlige partiene.

Den tidligere KrF-politikeren sier at hun har god erfaring med å samarbeide med Senterpartiet i Stortinget fra Bondevik 1-regjeringens tid.

– Jeg mener Sp er den største garantisten mot EU-medlemskap og har merket meg at Sp var såpass våkne at de som eneste parti har stemt for å opprettholde det norske kontant- og pengesystemet.

Den siste tiden har KrF også mistet flere profiler til det nyoppstartede partiet Sentrum.

Senterpartiet har på sin side også lokket til seg den mangeårige stortingspolitikeren Jan Bøhler i Oslo, som meldte overgang fra Arbeiderpartiet 1. oktober.

