Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr tiltalt i nok en voldtektssak

Sarr er fortsatt internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter får ham ikke utlevert til Norge.

OSLO (Nettavisen): Den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr er nå tiltalt for to voldtekter mot to ulike kvinner i Norge.

Den ene voldtektssaken har flere ganger har vært berammet i lagmannsretten, men blitt utsatt alle gangene.

Voldtektssaken det nå dreier seg om skal ha skjedd i Oslo natt til 25. november 2018. Nettavisen er gjort kjent med at anklagene opprinnelig var at samme kvinne skulle ha blitt voldtatt to ganger på ulike hoteller i sentrum av hovedstaden og på Frogner vest i Oslo.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med Sarr gjennom mail og sosiale medier, men han har ikke besvart noen av våre henvendelser. Hans to forsvarere, Mette Yvonne Larsen og Jørgen Løvdal, sier de ikke er orientert om den nye tiltalen. Larsen opplyser i tillegg om at hun ikke lenger er oppnevnt forsvarer for ham.

Tidligere har Larsen uttalt til Nettavisen at Sarr nekter for å ha gjort noe straffbart. Det samme gjelder i andre saker der han er anklaget for voldtekt.

Mette Yvonne Larsen sier hun ikke er kjent med den nye tiltalen mot Sarr, og at hun ikke lenger er oppnevnt som forsvarer for ham (arkivfoto). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Politiet måtte etterforske mer

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte vil ikke gi noen kommentarer i saken og begrunner dette med at den det gjelder (Sarr) ikke formelt er informert om påtalebeslutningen.

For at en tiltale formelt skal regnes som mottatt må Sarr, eller personer i andre straffesaker, signere et dokument på at de har mottatt beslutningen.

Vormeland Salte ønsker heller ikke å gi ut tiltalen som pressen normalt har krav på innsyn i. Hun begrunner også dette med at innholdet fortsatt ikke formelt er forkynt.

Det er foreløpig ikke berammet noen rettssak mot Sarr i den andre voldtektssaken han er tiltalt i.

I andre rettsdokumenter Nettavisen har fått tilgang til kommer det frem at Sarr er tiltalt i en ny sak. Nettavisen får også dette bekreftet fra flere andre hold.

Oslo-saken ble opprinnelig henlagt, men statsadvokaten beordret mer etterforskning etter at bistandsadvokaten til kvinnen klaget på avgjørelsen. Beslutningen om henleggelse ble derfor omgjort.

- Etter å ha gjennomført mer etterforskning fant vi at saken bevismessig stod annerledes og det ble sendt inn forslag til tiltale i saken, sier politiadvokat Hilde Strand til Nettavisen.

- Generelt sagt så har vi forståelse for at sakene er belastende for alle involverte når det går lenger tid.

Kvinnens bistandsadvokat, Erle Aas Bjørnstad, ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen. Hun er kjent med at den nye tiltalen omtales.

En kvinne hevder seg voldtatt av tidligere Molde-spiller Babacar Sarr på dette hotellet i Oslo sentrum natt til 25. november 2018. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Pågrepet etter anklager

Dagen etter de påståtte voldtektene i november 2018 ble Sarr pågrepet av politiet i Molde. Mandag 26. november skal han ifølge Nettavisens kilder ha blitt hentet på sin hjemmeadresse rundt klokken 11.00. Etter lange avhør ble han formelt løslatt rundt klokken 22.00 samme kveld.

Nettavisen har tidligere gjort det kjent at Sarr er internasjonalt etterlyst med en pågripelsesbegjæring. Etterlysningen gjelder begge sakene han nå er tiltalt i (se mer under).

Sarr har de siste månedene befunnet seg i Saudi-Arabia der han har vært proffspiller for Damac i den øverste divisjonen. Han har de to siste kampene ikke vært med i troppen til laget, og det er for Nettavisen ikke kommet på det rene om han fortsatt har kontrakt med klubben, eller om han fortsatt befinner seg i Saudi-Arabia.

Et stort problem for norske myndigheter har vært at Saudi-Arabia ikke har utleveringsavtale med Norge. Det er derfor ingen automatikk i at en utlevering fra Saudi-Arabia kommer i stand, og det er langt mer omstendelig å få til en utlevering enn i tilfeller der det er utleveringsavtaler.

Sarr er fra før tiltalt for en voldtekt mot en kvinne i Molde som skal ha skjedd i mai 2017. Sarr ble frikjent for straff i rettssaken i Romsdal tingrett høsten 2018, men likevel dømt til å betale erstatning fordi retten mente det var mer sannsynlig at han hadde begått voldtekt enn at han ikke hadde det.

Sarr har hele tiden nektet straffskyld i denne saken.

Påtalemyndigheten anket umiddelbart dommen. Den har tre ganger vært berammet i Frostating lagmannsrett, men Sarr har ikke møtt i noen av dem. Etter den siste utsettelsen, 1. oktober 2019, ble det besluttet å utsette saken på ubestemt tid, til Sarr blir utlevert til Norge.

- Det er tungt å se at livet til Babacar Sarr går videre som om ingenting har skjedd. Han fortsetter som fotballproff, mens jeg er her og tar hele belastningen, har den fornærmede kvinnen tidligere sagt i et intervju med Nettavisen.

«Christine» er den fornærmede kvinnen i voldtektssaken fra Molde i mai 2017. Hun er frustrert over at Babacar Sarr ikke blir utlevert til Norge slik at ankesaken kan gå mot ham. Bildet er fra en tidligere anledning. I virkeligheten har kvinnen et annet navn.

- Ikke på vei til Norge

I rettsdokumenter Nettavisen har fått tilgang til går det frem at statsadvokat i Møre og Romsdal, Ingvild Thorn Nordheim, er kjent med tiltalen mot Sarr.

- Vi er kjent med den andre saken (den nye tiltalen, red. anm.), og den kan være gjenstand for bevis i vår sak. Vi har ennå ikke fått noen signaler om at Sarr kan være på vei til Norge, og vi avventer situasjonen, sier Thorn Nordheim til Nettavisen.

- Vi har forståelse for at utleveringsprosessen er en kjempebelastning for den fornærmede kvinnen i vår sak, og at det er vanskelig å leve i uvisse.

Sarr er også anklaget i en tredje voldtektssak i Norge, og har vært under etterforskning av Vest politidistrikt, men det er ikke tatt en påtalemessig avgjørelse.

- Den saken er nå stilt i bero i påvente av å kunne utføre avhør av ham. Per nå har det ikke vært mulig på grunn av at han er i utlandet, sier statsadvokat i Hordaland og Sogn og Fjordane, Ellen Cathrine Grevet til Nettavisen.

Hun bekrefter at hun kjenner til den nye tiltalen i Oslo-saken mot Sarr.

- At han er tiltalt i en ny sak spiller ingen rolle for vår sak.

Sarr nekter også straffskyld i denne saken.