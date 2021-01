Tidligere norsk toppdiplomat mener vi skylder Sverige mye

- Som EU-medlem har svenskene ivaretatt våre interesser.

Kai Eide er en av Norges mest kjente diplomater. Han har vært ambassadør i Sverige, OSSE og NATO, samt FNs utsending i Kosovo, Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. Han var også utenriksdepartementets spesialutsending i French-saken i Kongo. Nå er han styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer, en organisasjon som skal ivareta og styrke handelsinteressene mellom de to nabolandene.

71-åringen går nå ut og hyller svenskenes innsats for å hjelpe Norge i kampen mot koronaviruset.

- Nå synes jeg vi skal takke Sverige. Som EU-medlem har svenskene ivaretatt våre interesser. Vi får langt flere Covid-19 vaksiner enn forventet og tidligere enn vi trodde, er noe av det Eide på LinkedIn.

Vaksiner til Norge

I sommer ble det klart at Norge ville få koronavaksiner gjennom Sverige, siden Norge ikke fikk kjøpe vaksiner gjennom EUs vaksineavtale. Sverige fikk da de andre medlemslandene i EU til å avgi rundt 3 prosent av sine vaksiner, så EØS-landene også kunne få kjøpe. «Mellommannen» i alt dette har vært svenskenes vaksinekoordinator Richard Bergström.

- Norge får kjøpe én prosent av hele EUs kvote. Sverige får kjøpe to prosent. Sverige administrerer selve videresalget til Norge, men det er hele EU som stiller opp solidarisk med Norge, Island og Sveits, sa Bergström i september.

- Uvurderlig rolle

Den tidligere toppdiplomaten håper nå at Norge kan gi enda mer erkjennelse til det Sverige har gjort.

- Statsminister Erna Solberg har allerede sendt en takk til svenskene. Det er helt på sin plass, og det setter svenskene pris på. Andre ministere som også er involvert bør også gjøre det samme, sier Eide til Nettavisen.

I en uttalelse til Nettavisen skriver Helse- og omsorgsdepartementet følgende om samarbeidet og hjelpen fra Sverige.

- Sverige har spilt en uvurderlig rolle i arbeidet med å sikre tilgang til vaksiner til Norge, og fortjener en stor takk. Norge knyttes til EUs avtaler gjennom videresalgsavtaler med Sverige, og det ligger et betydelig arbeid i det svenske Socialdepartementet bak utarbeidelsen av disse avtalene.

- Samtidig har den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström ivaretatt Norges interesser i EUs forhandlinger, hvor alle medlemslandene har tilsidesatt en prosent av sitt volum av vaksinedoser for å ivareta leveranser til Norge, forteller Saliba Andreas Korkunc, som er politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Mer samarbeid

Nå håper Eide at dette samarbeidet kan bli en døråpner for ytterligere samarbeid på andre områder.

- Jeg håper at Norge og Sverige vil gjøre mer sammen innen forskning og industri. Med ny teknologi ligger det også et grunnlag for et enda bedre samarbeid. Pandemi er en ting, men vi har også en klimakrise. Vi kan se på smarte infrastrukturløsninger og smarte energiløsninger. Det ligger i grunn veldig mye mer vi kan gjøre sammen, er toppdiplomatens klare beskjed.

