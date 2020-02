Tidligere Nortura-ansatt tiltalt for grov korrupsjon

En tidligere salgsleder i Nortura er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser fra kunder. To andre personer er også tiltalt i saken.

I tillegg har Økokrim ilagt et selskap et bot på 3 millioner kroner, i tillegg til at 1 million kroner inndras.

Ifølge Økokrim krevde eller mottok den tidligere salgslederen bestikkelser fra kunder for til sammen 900.000 kroner. De to andre er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser på henholdsvis 850.000 kroner og 30.000 kroner.

Nortura er ikke mistenkt i saken, understreker Økokrim.

