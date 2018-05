Tidligere NU-leder kritisk til håndtering av varsel til SMK om Sp-rådgiver i 2013

Tidligere Sp-rådgiver Ivar Vigdenes bekrefter at han beklaget upassende oppførsel overfor tidligere Natur og Ungdom-leder Silje Ask Lundberg i 2013.

Stjørdal-ordfører Vigdenes var politisk rådgiver for daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) i den rødgrønne regjeringen da han sendte en melding til Lundberg som han senere beklaget, skriver VG.

– Det stemmer at jeg hadde en tone overfor Silje som jeg, når jeg ble gjort bevisst på dette, ser at jeg ikke burde ha hatt. Jeg tok kontakt med én gang og beklaget, og vi har ikke noe uoppgjort i dag, skriver Vigdenes i en SMS til NTB onsdag ettermiddag.

Flere medier, inkludert NRK som først omtalte saken, har fått likelydende kommentar fra Vigdenes – som så langt ikke svarer på oppfølgingsspørsmål.

Vigdenes og hans daværende sjef var begge på den mye omtalte hytteturen i Sverige med åtte andre menn der det i 2016 ble sendt en grov melding til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Fortsatt vet ikke partiet hvem som skrev meldingen.

Flørtete

På sin Facebook-side skriver Lundberg at hun er ferdig med saken, at hun fikk en beklagelse, men at hun skriver sin kommentar fordi hun denne uka gjentatte ganger er blitt kontaktet av mediene om saken. Hun kommer med flere kritiske kommentarer til hvordan saken ble håndtert.

Lundberg skriver at hun i flere møter med Vigdenes «oppfattet tonen som i overkant uformell og flørtete».

– Da jeg fikk en melding etter en TV-opptreden med en kommentar om at jeg var «sexy på TV», diskuterte vi i ledelsen i Natur og Ungdom om vi burde varsle SMK (Statsministerens kontor) om dette, skriver Lundberg.

– Overreagerte

Målet med varslingen var at SMK skulle gi klar beskjed til regjeringsapparatet om hvordan man skulle omgås representanter fra ungdomsorganisasjoner, men etter det Lundberg kjenner til, sendte SMK aldri ut noen slik melding. Kort tid etter varselet ble hun imidlertid ringt opp av statsråd Ola Borten Moe.

– I denne samtalen ble jeg fortalt at jeg overreagerte, at vedkommende bare så på oss som venner – og at jeg hadde handlet feil ved å varsle SMK, fordi jeg burde tatt dette direkte opp med vedkommende. Mot slutten av samtalen ble det foreslått at jeg bare skulle droppe saken, noe jeg også gjorde. Like etter ringte vedkommende, beklaget og la seg flat, skriver Lundberg.

Følte seg dum

Den tidligere NU-lederen sier hun aldri har følt seg så liten og dum som i telefonsamtalen med statsråden, men at hun etter metoo-kampanjen tre og et halvt år senere forsto at det var det ingen grunn til.

Lundberg retter flere kritiske kommentarer til håndteringen i 2013. Hun peker på at varselet ikke ble håndtert anonymt, at SMK aldri tok kontakt med henne, og at hun senere fikk vite at partiapparatet heller ikke ble varslet.

– I stedet ble den forsøkt løst på bakrommet, gjennom en telefonsamtale hvor jeg ble bedt om å droppe saken. Og det som hadde vært målet mitt – nemlig bevisstgjøring rundt maktforhold og roller i regjeringsapparatet – den kom ikke, skriver Lundberg.

NTB har snakket med Lundberg, som sier at hun ikke har ytterligere kommentarer. Hun ønsker heller ikke å si hvem hun var i kontakt med ved Statsministerens kontor.

Ville rydde opp

Borten Moe sier til VG at hans intensjon med å kontakte Lundberg direkte i 2013 var å ordne opp «så fort og skikkelig som mulig».

– Saken lå vel i utgangspunktet på Statsministerens kontor. Mitt utgangspunkt var å rydde opp med en gang, sier han.

Den tidligere statsråden vil ikke imøtegå Lundbergs påstand om at han ba henne droppe saken, men sier også at han ikke husker alle detaljer nå fem år senere.

– Svært gamle saker

Mandag for en uke siden fratrådte Borten Moe som Sp-leder inntil videre som følge av saken om en upassende melding til Navarsete.

– Vi lever i en tid der til dels svært gamle saker kommer opp igjen. Det er det bare å forholde seg til.

Han sier at varselet i 2013 ble tatt opp med Vigdenes, som beklaget, la seg flat og selv ville beklage.

Borten Moe har ikke besvart NTBs henvendelser.

(©NTB)

Mest sett siste uken