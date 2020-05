Tidligere polititopp: Staten kan vurdere søksmål mot domfelte i Hagen-saken

Om det bevisst er jobbet med å villede politiet i Hagen-saken kan det være aktuelt at de også betaler for etterforskningen, mener tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde.

– Hvis det faktisk er sånn at vi i halvannet år har et politi som har brukt vesentlige penger på å etterforske noe som ikke funnet sted, for å skjule en annen forbrytelse? Da ville det vært interessant å tenke seg at staten kunne gå til søksmål mot den eller de som etter hvert blir domfelt, sier tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde til NRK Dagsrevyen.

Rohde har tidligere ledet avsnittet for vold- og seksualforbrytelser i Oslo, og er også selv jurist. Hun påpeker overfor NRK at hun selv aldri har vært borte i en sak der det er gjort aktive forsøk på villedning av politiet. Dersom det er tilfellet i Hagen-saken kan et søksmål være å vurdere, mener hun.

– I denne saken dukket den tanken opp. Om det faktisk er anledning til det, vet jeg ikke. Det burde kanskje vært det, og om staten er villig er noe helt annet. Men det er enorme summer som norsk politi har brukt på denne saken, og hvis de da har blitt villedet, så synes jeg at tanken bør spinne bitte litt, sier Rohde til NRK.

TV 2 skrev i januar at merutgiftene i Hagen-saken da var oppe i 15 millioner kroner.

Les også: Hagen-forsvinningen: Politiet mener planleggingen startet sommeren 2018

Pågrepet

Tirsdag tok saken en overraskende vending da Anne Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, ble pågrepet nær sitt hjem i Lørenskog. Den 70 år gamle millionæren er nå varetektsfengslet i fire uker. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Tom Hagen anker varetektsfengslingen. Han har stilt seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld, har hans forsvarer Svein Holden opplyst.

Tom Hagen ble tirsdag pågrepet av politiet, siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Tom Gustavsen/Romerikes Blad/Privat

Under pressekonferansen politiet holdt etter pågripelsen fortalte politiinspektør Tommy Brøske at mistanken mot Tom Hagen gradvis var blitt styrket gjennom en bred og omfattende etterforskning. Nettavisen skrev i etterkant av pågripelsen at Hagen var blitt hemmelig etterforsket i flere måneder.

- Politiet er nå av den oppfatning at det ikke har vært en reell bortføring. Politiet mener derfor at saken bærer preg av at det er en tydelig planlagt villedning, sa han blant annet.

Forsvarer: - Kan ikke ha villedet

Til Dagbladet sier Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, at han mener klienten ikke har digital kompetanse til å villede eller til å hente inn bistand til det.

– Jeg har gjennom de siste 17 månedene fått et godt blikk inn i hans digitale kompetanse, og det er etter min oppfatning et godt argument for at han ikke kan ha villedet politiet på den måten saken forutsetter, sier Holden til dagbladet.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Savnet i 18 måneder

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig for 18 måneder siden. Det var ektemannen Tom Hagen som meldte fra om forsvinningen kort tid etter at han kom hjem fra jobb 31. oktober 2018.

Les også: Hagen-barna reagerer på omstendighetene rundt pågripelsen

I huset skal han blant et trusselbrev der de angivelige kidnapperne ba om et pengekrav på ni millioner euro, og at Anne-Elisabeth ville bli drept dersom han varslet politi eller media.

I juni i 2019 varslet Øst politidistrikt at de hadde endret sin hovedhypotese fra bortføring med pengemotiv til drapssak.

Les også: Mann i Tom Hagens nære krets etterforskes som mulig medvirker

Les også: Ektepakten ville gitt Tom Hagen nesten alle verdiene