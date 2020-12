Tidligere Senterparti-topp pedodømt: – Fantaserte om grove voldtekter av spedbarn

Den tidligere Senterparti-politikeren ble dømt til 110 dager fengsel for besittelse av barneporno.

En tidligere sentral Senterparti-politiker ble i april dømt til 110 dager fengsel for barnepornobesittelse.

I mars ble han siktet av politiet for brudd på straffeloven § 311, som omhandler produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling av seksualiserte barn. Han ble også siktet for å ha spredd materialet til andre.

I dommen, som Nettavisen har fått tilgang til, fremgår det at eks-politikeren brukte en app på telefonen for å holde kontakt med andre pedofile menn. I chatten beslaglagt av politiet, fremgår det at han:

«Ønsker eller fantaserer om å begå grove anale/vaginale voldtekter av spedbarn og småbarn i barnehagealder. I tillegg planlegges pedotreff for å se på overgrepsfilmer» sammen med en annen pedofil mann. Ut fra sammenhengen skal loggene vise at han har truffet den andre mannen og sett overgrepsfilmer sammen med ham.

Via en app på telefonen sendte han også bilder til andre pedofile. Et av bildene viser to barn på en seng, hvor den ene gutten er helt naken, og den andre gutten iført underbukse.

Totalt delte han fire overgrepsbilder politiet ikke har sett tidligere.

Mannen hadde også kontakt med en svensk alenefar som hadde to gutter på 6 og 2 år, og svensken fortalte at han begikk overgrep mot barna i form av voldtekt.

Et av bildene mannen spredte viser en voksen manns erigerte penis i nærheten av et nakent barn som holdes fast med baken opp, ifølge politiets beskrivelse.

Den tidligere toppolitikeren har ikke hatt sentrale verv i Senterpartiet på mange år. Han har erkjent de faktiske forhold i siktelsen, og gitt en uforbeholden tilståelse.

I dommen henviser tingretten til tidligere dommer av lignende saker. Det er besittelse av fire bilder av barn i seksuelle situasjoner, sammen med spredningen av bildene som er avgjørende for dommen.

Totalt fikk mannen 110 dager fengsel, hvorav 60 dager er betinget med en prøvetid på to år. I tillegg fikk han bot på 50.000 kroner.

