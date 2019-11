Tidligere Trump-rådgiver skyldig i løgn

Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone er kjent skyldig i vitnepåvirkning og i å ha løyet for Kongressen.

Roger Stone er kjent skyldig på alle punkter i saken mot ham, som blant annet omfattet vitnepåvirkning og å ha løyet for Kongressen.

Saken utvides

Stone var blant annet tiltalt for å ha løyet for de folkevalgte om sine forbindelser til WikiLeaks.

Tiltalen ble tatt ut i forbindelse med Robert Muellers Russlands-etterforskning, og juryen i den føderale domstolen Washington kunngjorde fredag sin avgjørelse.

Stone var også tiltalt for å ha hindret en etterforskning i etterretningskomiteen i Representantenes hus om hvorvidt Trumps valgkamp var koordinert med Russland i et forsøk på å påvirke valgresultatet i 2016.

Aktor Aaron Zelinsky framholdt i retten tidligere denne uken at han ville bevise at Stone gjentatte ganger løy for Kongressens etterforskere.

Han sa også at den tiltalte ønsket å skjule det han har gjort, fordi sannheten ikke ser bra ut, verken for ham eller for president Donald Trump.

President Donald Trumps mangeårige venn og tidligere rådgiver Roger Stone er den sjette medarbeideren fra Trumps valgkampapparat som blir tiltalt av spesialetterforsker Robert Muellers team i den pågående Russland-etterforskningen.