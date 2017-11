Tidligere VG-journalist tror alle visste om overgrep

Guro Hoftun Gjestad, som har jobbet 19 år i VG, skriver at hun tror «absolutt alle» visste om eksempler på overgrep i mediehuset.

Journalisten og forfatteren sluttet i VG i fjor. På Facebook skriver hun at hun tror «absolutt alle» visste om konkrete eksempler på grove overgrep, men at lite ble gjort med dem. I innlegget, som er delvis gjengitt av Kampanje , skriver hun at hun er glad for at sjefredaktør i VG, Gard Steiro, har sagt unnskyld, men at beklagelsen kommer for sent.

«Det er blitt ventet i 10–15 år, minst, på en unnskyldning som dette», skriver hun.

Steiro tok til orde for at flere medier har grunn til å ta et oppgjør med seg selv når det gjelder ukultur, forsømmelser og seksuell trakassering.

«Ofrene fortjener en beklagelse. Den gir jeg her og nå på vegne av VG: unnskyld.», skrev han i en kommentar. Han skriver videre at det fins eksempler fra VG-ledelsen, og at det tok for lang tid før noe skjedde.

«Vi sviktet rett og slett da det gjaldt som mest. Og det var kvinnene som betalte prisen. En høy pris.», heter det videre.

– Det er ledere lenge før Gard Steiro som burde ha tatt tak i dette. Det er kjempebra at han beklager for tidligere ledelse, men det er mange som burde ha vist at de tok dette på alvor og tatt grep. Derfor er det bra at Gard Steiro ser det og gir den anerkjennelsen til alle de kvinnene som har vært utsatt for alle de mennene, sier Gjestad til Kampanje.

