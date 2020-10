Tidsånden som ingen kunne provosere

Det var en gang en tidsånd i kunstverden, som var så rund i ett og alt at den aldri ble provosert. Mange kunstnere ville prøve, må vite, men hvor mye de enn prøvde,fikk de ikke annet enn stipendier, priser, utsmykningsoppdrag og godord slengt etter seg.

Så var det at Per og Pål og Askeladden også ville ut å friste lykken. Per og Pål hadde gått på Kunsthøyskolen i Oslo, mens Askeladden bare var en askeladd.

De hadde verken gått langt eller lengre enn langt før Askeladden ropte:

«Jeg fant, jeg fant!»

«Hva fant du?», spurte de andre.

«Jeg fant en mosedott»

«Hva skal du med den? Hiv den!»

«Å, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den», sa Askeladden.

Da de hadde gått et stykke til ropte Askeladden:

«Jeg fant, jeg fant!»

«Hva fant du nå da?», spurte de andre.

«En mosedott til.», svarte Askeladden.

«Ikke gjenta deg selv», svarte de andre. «Du får det bare til å høres ut som et norsk folkeeventyr. Og det er et språkspill vi ikke vil skrives inn i, siden det norske bare er et narrativ.»

«Å, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den», sa Askeladden.

Da de hadde gått et stykke til ropte Askeladden:

«Jeg fant, jeg fant!»

«Hva fant du nå da?», spurte de andre.

«Jeg fant en gammel bandasjerull», svarte han.

«Kast den!»

«Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den», sa Askeladden.

Så kom de omsider fram til Tidsånden i kunstverdenen.

Den første som ville prøve å provosere var Per. Han var billedkunstner og bæsjet maling ut gjennom rumpa og ned på et lerret.

«Interessant!», sa Tidsånden, og ga ham et treårig arbeidsstipend og noen kunstpriser.

«Ja, men dette tenker jeg nok du blir provosert av!», svarte Per og slaktet en høne og to grevlinger, mens han onanerte til musikk av ti unge New York-baserte samtidskomponister med femti prosent kvinneandel og sør-samisk bakgrunn.

«For en spennende referanse til Wiener-aksjonistene og nydadaistene!», svarte Tidsånden og skjenket ham et femårig arbeidsstipend og enda flere priser.

«Ble du ikke provosert nå heller, så gidder jeg aldri å lage noe mer!», svarte Per.

«For en idé!», svarte Tidsånden. «Å lage ingenting, er en negasjonsestetisk handling som krever så mye filosofisk teori, at du skal få tilbud om et professorat på Kunsthøyskolen!»

Bedre gikk det ikke med Pål, må vite. Hvor mye han enn provoserte, lot ikke Tidsånden seg provosere.

Selv ikke da han lagde et teaterstykke med stilige virkemidler, som forklarte at alle som ikke er snille og kule anti-rasister egentlig er noen fæle, ekle, purketryner av rasister, ble det noe annet enn stipendier og tilbud om å sitte i utvalg og komiteer.

Og da en gal dame med dårlig smak som alle bare lo av til slutt klikka, fikk Pål også høre hvor fryktelig modig han var.

Til slutt var det Askeladden sin tur.

«Og hva vil du provosere med da?», spurte Tidsånden.

«Dette», svarte Askeladden og klebet den ene mosedotten opp på haka og den andre på overleppa. Så tok han bandasjerullen og tullet den opp på hodet.

«Ser du hvem jeg er?», fortsatte Askeladden.

«Nei?», svarte Tidsånden.

«Muhammed», svarte Askeladden og lo.

«Nei, nå ble jeg provosert!», svarte Tidsånden i kunstverden, og sparket ham ut i kulda en gang for alltid. Og har ingen har halshugget ham ennå, ja, så er han vel der fremdeles.

