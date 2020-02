Til helga kommer værskiftet - det starter med sol

Et lavtrykk er på vei og byr på en ny værtype.

OSLO (Nettavisen): I helgen kommer det et værskifte i Sør-Norge, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

- Det starter med sol og periodevis tåkete vær, men på søndag kommer et kraftig lavtrykk inn fra vest og det blir mye regn.

Meteorologisk institutt kunne torsdag også melde om nye februarrekorder for døgnnedbør på mange stasjoner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her ble det for eksempel registrert 108,3 millimeter på Hustadvatn og 149,4 millimeter på Eide.