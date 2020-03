Til hyttefolket: Ta’rei sammen!

Nå må noen skjønne betydninga av dette eviggyldige ordtaket: Get your priorities right.

Jeg har tidligere beklagd meg over at helsemyndighetene og regjeringa sender uklare meldinger til folket. Når vi via Dagsrevyen får høre at folk fritt kan overnatte i bobiler med tilhørende overnattingstelt, mens det er forbudt å overnatte på hytta, er det selvfølgelig helt håpløst. Men dette er ikke min agenda i dag.

Så vidt jeg kan forstå, er det fornuftig når regjeringa i dag har vedtatt å videreføre korona-tiltakene til 13. april. Dette betyr at påsken i skiløypene og skiheisene går fløyten. Et trist faktum for hyttefolket, for de som hadde booka høyfjellshotell, og for alle som driver hotellene og skiheisanleggene.

Men noen har en egen evne til å rope høyere enn andre – «men hva med stakkars meg, da»?

Fremst i hylekoret står noe som kaller seg Norsk Hyttelag, en «organisasjon» som påberoper seg å representere 600.000 hytte-eiere. Så viser det seg at Norsk Hyttelag er noe så prosaisk og lite medlemsstyrt som et helt vanlig aksjeselskap.

Det er høyst sannsynlig blant dette selskapets aksjonærer at vi nå hører krav om at de som ikke får komme til hytta si også skal slippe å betale eiendomsskatt og utgifter til vann og avløp. En ordfører i en typisk hyttekommune svarer at «ærlig talt, nå har vi viktigere ting å tenke på». Enig – ordføreren utviser sunt bondevett.

Jeg veit ikke sikkert, men det er grunn til å tro at de som eier aksjer i Norsk Hyttelag – som nå opptrer som aksjonister – er relativt godt stilt økonomisk. Jeg syns ikke synd på dem.

De går i år glipp av flotte, nypreparerte løyper (oppkjørt av kommunen) og påskesola. Men vi er da mange som lider samme skjebne. Vossajazz er avlyst, det samme med metalfestivalen Inferno i Oslo. Rundt regna 50.000 som hadde tenkt seg på fotballkamp til åpninga av Eliteserien lider samme skjebne. Hele Kultur-Norge er stengt ned.

Vi er med andre ord mange som «lider», men som evner å ta det med godt humør – og som skjønner at dette er helt nødvendige tiltak, med tanke på folkehelsa.

Så slutt og syte, hytte-aksjonærer. Jeg unner dere alle en solfylt påske på balkongen!