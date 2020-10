Til Tromsø lastet med korona

Den russiske tråleren Obeljaj fikk angivelig ikke lov av russiske myndigheter å komme hjem til Murmansk med koronasmittede personer. Hvis det er riktig, hvilket regime er det som nekter å ta imot egne, pandemi-syke statsborgere?

Av Tone Angell Jensen, kommentator i Nordlys

Trålerens manøvreringer i Barentshavet, kommunikasjonen med Tromsø kommune, og den norske agentens vurderinger før skipet endte opp i Breivika forrige mandag, avstedkommer mange spørsmål.

Et av de mest sentrale er hvorfor Obeljaj ikke kunne gå til hjemmehavnen da det ble mistenkt covid-19 om bord. Nordlys har påvist at tråleren lå i russisk del av Barentshavet, langt øst for Murmansk, da det ble mistenkt koronavirus om bord. Nærmeste havn var altså Murmansk, men ifølge rederiet fikk ikke Obeljaj tillatelse fra russiske toll-myndigheter til å anløpe byen.

Toll-myndighetene?

Tråleren forsøkte å seile inn til Kirkenes, men ble avvist på grunn av manglende test-kapasitet. Da bestemte rederiet og kapteinen seg for Tromsø, som er utpekt som IHR-havn (International Health Regulations) i forbindelse med korona og covid-19. Ifølge Folkehelseinstituttet ( FHI) skal de tre utpekte IHR- havnene i Norge: Bergen, Oslo og Tromsø, «sørge for tilgang til nødvendige lokaler og det personale og utstyr som er nødvendig under covid-19-utbruddet», skriver FHI.

Vi ble tatt på senga da koronaviruset bredte seg og landet måtte stenge ned i mars. Spørsmålet er likevel om Tromsø kommune har tatt beredskapen og forberedelsene, også som IHR-havn, alvorlig nok? Dette tatt i betraktning av at både smitte- og sykdomsutbruddet på Hurtigruten, og nå denne tråleren, sliter tungt på kommunale helseressurser.

Kommuneoverlegen er bekymret, for situasjonen rundt Obeljaj er krevende. 28 av 34 av mannskapet er bekreftet smittet, en er lagt inn på UNN med covid-19. Å ivareta det syke mannskapet har gått hardt ut over kapasiteten til den kommunale legevakten, blant annet.

Rederiets norske agent, Holm Agency i Tromsø, sendte i kveldingen forrige fredag en epost til kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen: «God kveld Kathrine. Russisk tråler Obelyay, vil anløpe Tromsø i begynnelsen av neste uke. De mistenker at en av mannskapet er smittet av Covid-19».

På det tidspunktet var kommuneoverlegen gått fra jobb, og hun så derfor ikke eposten.

Et sentralt spørsmål om kommunikasjonsformen her: sender man virkelig en epost om et skip med potensielt 34 covid-19 syke personer om bord, på full fart til havn? Eller løfter man av telefonrøret og ringer kommuneoverlegen direkte?

Først dagen etter ble smittevernoverlege Trond Brattland kontaktet om saken.

Kunne Tromsø kommune satt foten ned og sagt nei til å ta imot Obeljaj? Som IHR-havn er svaret trolig nei. Dessuten er det noe som heter nødhavn. Sjøfolk i nød har krav på hjelp, enten det er sosiale forhold eller andre årsaker som fikk tråleren til å manøvrere som den gjorde.

Nordvest-Russland er hardt rammet av pandemien. Murmansk by har 290.000 innbyggere og har hatt nesten 10.000 tilfeller av smitte. I Murmansk fylke med sine 750.000 innbyggere, er det snart like mange døde av covid-19 som i hele Norge. Det er neppe mye kapasitet igjen i helsevesenet der heller. Snarere er det vel snakk om sammenbrudd.

Hvem skal ta regningen for alt dette?

Kommunedirektør Mari Enoksen Hult sier til Nordlys at det er naturlig at det russiske rederiet må betale kommunens ekstrakostnader for smitteutbruddet.

– Vi vil samle alle våre ekstrakostnader knyttet til Obeljaj og rette et krav mot reder. Om ikke dette fører fram, vil disse utgiftene inngå i det generelle covid-19-regnskapet som vi fører opp mot nasjonale myndigheter, sier Hult.

Det er ikke mer enn rett og rimelig at rederiet gjør opp for seg. Ut over dette må sentrale myndigheter betale. Utpeker man en kommunal havn til spesialoppgaver, må det følge penger med.

Det er uansett helt uakseptabelt om regningen skulle havne i en fra før av bunnskrapt kommunekasse.