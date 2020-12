Tilbakekaller julebrus og eplemost rett før jul

Ringnes tilbakekaller julebrus og eplemost etter å ha funnet skader.

Ikke lenge før julaften tilbakekaller Ringnes både julebrus og eplemost. Det opplyser de om i en pressemelding lørdag.

Grunnen er at det er avdekket tilfeller med skader i flaskemunningen på 0,33l blanke glassflasker. Skadene skal være synlige etter at flaskene er åpnet.



– Av hensyn til sikkerheten til våre forbrukere har vi ikke noe annet valg enn å tilbakekalle produktene som er tappet på denne flasketypen, sier kvalitetssjef i Ringnes, Olaug Flakne.

Les også: Rives ut av butikkhyllene: Nå selges saft for opptil 1000 kroner flasken på Finn.no

Produktene dette gjelder er Dahls Julebrus, Dahls julebrus Lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost - alle tappet på 0,33 blank glassflaske.

Julebrusen kan altså fremdeles kjøpes på plastflasker.

Ifølge pressemeldingen skal omfanget av skader være begrenset, sett opp mot volumet av flasker i markedet, men de tilbakekalles altså som et føre var-tiltak, heter det i pressemeldingen. De skal ha mottatt 13 reklamasjoner.

– Å måtte trekke tilbake våre folkekjære julebrusprodukter under to uker før julaften er selvfølgelig trist og noe vi beklager på det sterkeste. Men viktigere enn alt annet er sikkerheten til forbrukerne. Når vi ikke kan garantere at det er trygt å drikke fra flaskene våre, har vi dessverre ikke annet valg enn å trekke dem fra markedet, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Les også: Professor tordner mot priskrigen: - De holder folk for narr

Les også: Stor prisoversikt: Her gjør du et juletrekupp (+)

Reklame Få igjen: Kjøp eksklusiv sjokolade til julen