Tilbyr elektrisk sparkesykkel til én krone i minuttet – uten oppstartskostnad

Selskapet Bolt senker prisen på de elektriske sparkesyklene.

Da Bolt entret det norske markedet i forrige uke, var det med en ambisjon om å endre det norske transportmarkedet, skriver selskapet i en pressemelding. Ifølge selskapet selv er Bolt allerede markedets billigste alternativ, og nå velger de å senke prisen ytterligere i en kampanjeperiode på én uke. I perioden fjerner de oppstartskostnaden og senker minuttprisen til én krone.

Målet er å få enda flere i byen til å velge elektriske sparkesykler fremfor motoriserte kjøretøy. Kampanjen gjelder fra 19. juni til 26. juni:



– Vi ønsker å bidra til å senke biltrafikken i sentrum av Oslo mest mulig, derfor legger vi til rette for at det skal bli så attraktivt som mulig å velge alternative fremkomstmidler, sier regionsjef for Bolt i Nord-Europa, Nils Wijkmark.

Ifølge Wijkmark ønsker de også at kampanjen skal gjøre forbrukerne bevisste på utviklingen i det norske persontransportmarkedet, ved å skape fokus på pris og kvalitet. Han understreker imidlertid at deres driftseffektivitet sørger for at de kan ha som mål alltid å være billigst, også når kampanjen avsluttes.



– Målet er at når vi går inn i et nytt marked, så skal vi bli markedsleder. Dette betyr at vi må gjøre alt vi kan for å kunne tilby forbrukerne mest verdi for pengene, samt det beste produktet. Sparkesyklene våre består av et modulært design, som gjør at det er enklere å vedlikeholde dem, og gir en beregnet levetid på 36 måneder, samt betydelig lavere bruk av plast sammenlignet med konkurrerende modeller, avslutter Wijkmark.