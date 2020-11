Tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon er valgvinner i USA

En kvinne som er tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon har vunnet en plass i Representantenes hus fra delstaten Georgia.

Marjorie Taylor Greene vant mandatet i sin svært konservative valgkrets som republikansk kandidat.

Det betyr at den fantasifulle konspirasjonsteorien får en stemme i Kongressen i Washington.

Marjorie Taylor Greene er tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon og får nå plass i Kongressen. Foto: Dustin Chambers/Getty Images/AFP

Les: QAnon hevder Trump kjemper mot en politisk elite som holder barn fanget under bakken

Tilhengere av teorien hevder at president Donald Trump leder en hemmelig krig mot en global kult av Satan-dyrkende pedofile politikere og næringslivsfolk, blant dem Hillary Clinton og George Soros.

I en Twitter-melding i forbindelse med valget skriver, hun:

- Jeg har skaffet meg alle de rette fiendene. Fake News Media HATER meg. Big Tech SENSURER meg. DC-sumpen FRYKTER meg. Jeg stiller til valg for å bli Donald Tumps sterkeste allierte i kongressen.

Under en TV-debatt i oktober ble Trump ble presset av NBCs moderator Savannah Guthrie til å fordømme hvit overmakt-grupper, men han ville imidlertid ikke fordømme QAnon-konspirasjonsteorien, som hevder at Demokratene og regjeringen er satanistiske pedofile som Trump arbeider for å bekjempe.

Les også: Irritert Trump i natt: - Ja, jeg fordømmer dem!

Trump hevdet feilaktig at han ikke visste noe om bevegelsen, selv om han flere ganger tidligere har blitt spurt om den. Trump har også sagt at han setter pris på bevegelsen, fordi de er hans tilhengere.

Bevegelsen har fått mye oppmerksomhet i det siste og kobles til flere voldshendelser.