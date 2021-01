Tillit til myndighetene, tross kaotiske tider

I en krevende pandemiuke med 25 nedstengte østlandskommuner, oppgir syv av ti nordmenn at de har tillit til informasjonen fra regjeringen.

Men tilliten til de økonomiske tiltakene faller i forkant av ny krisepakke. Det viser Opinions ferske koronamonitor.

90.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen.

Syv av ti nordmenn (69 prosent) sier at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 16 prosent har ikke tillit, mens 15 prosent svarer verken eller.

Tilliten ligger to prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien, men har samtidig styrket seg noe siden forrige ukes krangel med Stortinget om skjenking og innføringen av nye tiltak denne uken.

- Tilliten til informasjon fra regjeringen er og blir stabil. Selv svært kaotisk dager har ikke endret på det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en epost tilsendt Nettavisen.

Les også: Innvandrergruppe i Norge med åtte ganger høyere smittetall

Lav tillit til økonomiske tiltak

Mindre enn annenhver nordmann (45 prosent) sier i januar at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi.

25 prosent er uenig, resten svarer verken eller. Dette er det laveste som er målt i hele pandemien.

- Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak har i all hovedsak gradvis svekket seg og er nå på sitt laveste nivå i pandemien. Det er ingen dramatisk endring, men åpenbart et signal om at nordmenn stadig mer tviler på om de økonomiske tiltakene er nok, sier Clausen.

Senere i dag fremlegger regjeringen en ny økonomisk tiltakspakke.

Les også: Hver fjerde som kom til Norge, slapp karantene: - Litt uhyggelig følelse

25 stengte østlandskommuner

Befolkningen i de 25 kommunene som er «stengt», har like høy tillit til informasjon fra regjeringen som andre i landet for øvrig, men er blitt mer skeptisk til om de nødvendige økonomiske tiltakene er satt i verk.

I de 25 tiltakskommunene sier 88 prosent at de har unngått sosial omgang med nær familie og venner, mot 79 prosent i resten av landet, men flere signaliserer at de har det dårlig for tiden.

- Det er ingen tvil om at befolkningen i kommunene som stengte ned denne uken, stiller opp i pandemien selv om det har sin pris, sier Clausen.

Andelen som synes påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at yndighetenes tiltak kan forsvares, er så langt ikke høyere i de 25 østlandskommunene enn i landet for øvrig.

Les mer Ny forskning viser at det finnes en kur mot korona-viruset - men den kan komme for sent

Reklame Nå hamstrer norske menn sexleketøy til seg selv