Tilliten til Löfven og den svenske regjering stuper

Siden starten på koronakrisen har tilliten til svenkenes statsminister, Stefan Löfven, sunket. Samtidig synker også andelen kvinner som stoler på regjeringen, viser en ny undersøkelse.

Koronapandemien innebar egentlig en oppsving i tillit til Löfven, som i april steg med 21 prosentpoeng og i mai hadde tillit blant annen hver svenske.

I juni så man derimot en endring på trenden, og nå faller statsministeren ytterligere fra.

Det viser en ny måling fra avisen Expressen og markedsanalysebyrået Sifo.

Der kommer det fram at 39 prosent føler de har ganske eller veldig stor tillit til Löfven, som er en nedgang på åtte prosentpoeng siden juni.

- Det er en tilbakegang til situasjonen før koronaen. Löfven hadde en relativt kraftig økning, med en nasjonalt støtte til statsministeren, men siden det har vi sett en svekkelse i juni som fortsetter, sier Toivo Sjören, leder for Sifo.

- Svak ledelse

Som i tidligere meningsmålinger i Sverige, er tilliten til statsministeren større blant kvinner enn menn. Bare 33 prosent av mennene svarer at de har tillit til Löfven, mens tilsvarende tallet for kvinner 46 prosent.

Det er derimot en forverring på ni prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

FORSTÅELIG: Peter Kullgren i Kristdemokraterna mener svekkelsen i tillit til statsministeren er forståelig. Foto: Kristdemokraterna

- Tiden med høye tillitstall for statsministeren er over. Jeg tror det skyldes svak nasjonal ledelse under pandemien. Ebba Busch har gjennomgående høye tillitstall, som hun har tjent opp gjennom tydelig og konstruktiv kritikk av regjeringen. Behovet for statlig omsorg er tydeligere enn noen gang, men regjeringen handler fortsatt ikke, mener Kristdemokratenes partisekretær Peter Kullgren.

Myndighetene også

Sjören mener det er en betydelig stor forskjell mellom menn og kvinner. Han trekker også fram at generelt stemmer kvinner litt mer rødgønt i den siste målingen.

Tilliten til myndighetene synker også, og det er i hovedsak blant kvinner at tallet faller. Totalt oppgir 38 prosent at de har ganske eller veldig stor tillit til regjeringen, noe som er en nedgang på seks prosentpoeng.

Til sammen 5.766 personer har mistet livet av koronaviruset i Sverige, og totalt 82.972 er registrert smittet.

