Tillitskrise ved Oslo universitetssykehus – i dag avholdes ekstraordinært styremøte

Mandag møtes sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus til et ekstraordinært styremøte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

For første gang avholder styret ved Oslo universitetssykehus et ekstraordinært styremøte for å behandle mistilliten mot sykehusets administrerende direktør.

18. juni varslet fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) i brevs form at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. I dag møtes sykehusledelsen til ekstraordinært styremøte på Ullevål sykehus. Det er første gang i OUS' historie at et ekstraordinært styremøte finner sted, opplyste Akademikernes representant i Helse sør-øst-styret, Christian Grimsgaard, til NTB forrige uke. På mandagens møte skal styret behandle mistilliten som er underskrevet av foretakstillitsvalgte fra blant andre Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen. I tillegg til administrerende direktør Bjørn Erikstein, presiserer Psykologforeningen og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) at den manglende tilliten også gjelder klinikklederne. – Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den framtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet. Det er varslet markeringer i forbindelse med møtet. (©NTB) Les også Regjeringen stanser sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd Fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) uttrykker mistillit mot sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein (bildet). Foto: (NTB scanpix)