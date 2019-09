Tilreisende jakthunder skaper uro i Finnmark

Tirsdag begynner årets småviltjakt og med det også sesongstart for flere tusen jakthunder. Det skaper bekymring på grunn av den dødelige diareen blant hunder.

Bare i Finnmark kommer det rundt 1.000 tilreisende jakthunder når årets rypejakt starter tirsdag 10. september.

Leder Geir Thrane i Finnmark jeger- og fiskerforbund sier til NRK at han registrerer stor bekymring.

– På sosiale medier ser jeg at folk tar til orde for å nekte all innreise med hund til Finnmark. Men foreløpig velger vi å stole på myndighetenes råd. Vi må ikke få panikk, sier Thrane.

Grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) eier mange av de populære jaktområdene i Finnmark og vil foreløpig ikke innføre forbud mot jakt med hund.

– Vi oppfordrer hundeeiere til å vise ansvarlighet, sier direktør Jan Olli i FeFo. Han sier de har løpende dialog med Mattilsynet, og at rådene derfra bør følges.

Det er først og fremst rypejakta som er populær, men det er også jaktstart på annen skogsfugl, som blant annet orrfugl, jerpe og storfugl, samt rugde, kanadagås, stripegås og hare.