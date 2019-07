Tilstanden til treåringen som ble påkjørt i Dyreparken er fortsatt uavklart

To barn på tre og seks år ble påkjørt av et elektrisk kjøretøy tilhørende Dyreparken fredag formiddag.

Fredag formiddag i forrige uke ble to barn på tre og seks år ble påkjørt ved Abra Havn i Dyreparken i Kristiansand.

Treåringen ble først fraktet med luftambulanse til sykehuset i Kristiansand, før turen gikk videre til Oslo Universitetssykehus. Barnet ble alvorlig skadd i ulykken. Tilstanden er mandag kveld fortsatt uavklart, det melder Helgelendingen. Det andre barnet er betegnet som uskadd.

Det var en gutt og en jente som ble påkjørt. I en pressemelding skrev Kristiansand Dyrepark at det var et av parkens elektriske kjøretøy som var involvert i ulykken. Ifølge Agderposten brukes kjøretøyet til å transportere sengetøy og andre varer til gjestene på hotellet.

Dyreparken skrev videre i pressemeldingen at førstehjelper var raskt på stedet, og at et barn hadde blitt fløyet til sykehus med luftambulanse, og at det andre barnet har blitt kjørt til sykehus i ambulanse.

Politiet i Agder opplyser til BAnett at barna er hjemmehørende på Sør-Helgeland.