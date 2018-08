Tilsyn skal se på prisdiskriminering blant matvaregigantene

Næringsdepartementet har bedt Konkurransetilsynet finne ut om de store leverandørene driver prisdiskriminering når de selger varer til kjedene til ulik pris.

Fram til 2016 hentet Statens konkurransetilsyn inn avtalene mellom de 20 største leverandørene og kjedene, men de har aldri benyttet seg av informasjonen for å sjekke prisene eller konkurransesituasjonen, skriver Aftenposten.

Nå har departementet bedt tilsynet analysere avtalene og se om de kan finne svaret på om de store leverandørene, som for eksempel Ringnes, Orkla, Tine eller Nortura, forskjellsbehandler kjedene og på den måten gjør det vanskelig for Coop, Rema og Kolonial.no å konkurrere mot Norgesgruppens Kiwi.

Slik som det er i dag, har det vært et velkjent argument i bransjen at den som kjøper flest varer, får den laveste prisen, og kolonial.no startet diskusjonen allerede i høst da de hevdet at de betaler opp til 20 prosent mer for maten de kjøper av leverandørene, enn det Norgesgruppen gjør.

Siden innkjøpsbetingelsene er hemmelige, også på grunn av konkurranseloven, er det ingen som har kunnet bevise at det finnes en forskjell.

Nå skal altså tilsynet ta tak i det. Fristen for utredningen er satt til 1. oktober.

(©NTB)

