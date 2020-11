Tiltale: Dro rett fra smitteområde til jobb på legekontor gjentatte ganger

En ansatt ved et legekontor i Oslo dro rett på jobb fra utenlandsreiser gjentatte ganger, ifølge politiet.

En helsesekretær ved et fastlegekontor i Oslo er tiltalt for «forsettlig eller grovt uaktsomt» ha overtrådt karantenebestemmelsene for folk som ankommer Norge. Gjentatte ganger har kvinnen dratt rett på jobb etter å ha vært på reise i utlandet, ifølge politiet:

– Vi fikk et konkret tips om mulig karantenebrudd i oktober og iverksatte da etterforskning. Vi fant grunnlag for å ta ut tiltale for tre perioder med karantenebrudd. Tiltalen gjelder altså tre ulike anledninger hvor tiltalte har vært i England og deretter dratt rett på jobb som helsesekretær hvor hun har vært i nærkontakt med flere pasienter, opplyser politiadvokat Karianne Worren til Nettavisen.

Satt vaksiner

Ifølge tiltalen har hun vært i direkte kontakt med pasienter, ved å blant annet ha foretatt blodprøver og hjerteundersøkelser, i tillegg til å ha satt influensavaksiner. Hun skal ha vært på jobb i til sammen 21 dager mens hun egentlig skulle vært i karantene.

Politiet er ikke kjent med at det er registrert noen smitte i tilknytning til saken:

– Men vi ser svært alvorlig på forholdene - spesielt med tanke på de høye smittetallene som var i mars, august og september og ikke minst fordi tiltalte i karantenetiden møtte opp på jobb som helsesekretær ved et fastlegekontor, avslutter politiadvokaten.

– Har en forklaring

Strafferammen for brudd på covid-19-forskriften er bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Annette Barlinn, forteller følgende til Nettavisen:

– Min klient har ikke erkjent det hun er tiltalt for og har en forklaring i saken. Hun er innstilt på å møte i tingretten og gi sin versjon til retten.

Saken er berammet i Oslo tingrett 27. november.

