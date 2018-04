Tiltale: Mohyeldeen Mohammad truet Abid Raja (V)

- Jeg nekter å la meg bli kneblet, sier Raja til Nettavisen.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for å ha truet stortingsrepresentant Abid Raja (V), melder NRK.

«Skittent svin»

Mohyeldeen Mohammad skal blant annet å ha kalt Raja et «skittent svin» som burde brenne i helvete høsten 2016 i kjølvannet av at Raja sagt sin mening om nikab og burka.

Avsenderen håpet at Allah ville gi Raja «uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden».

Mohyeldeen Mohammad er tiltalt etter straffelovens paragraf 115.

Raja ble skremt av trusselen, fremsatt i en youtube-video, bekrefter statsadvokat Frederik G. Ranke.

- Sentral i islamistmiljøet



– Mohyeldeen Mohammad har vært en sentral skikkelse i islamistmiljøet på Østlandet siden 2010, da han advarte mot et 11. september-angrep på norsk jord. Han har også vært i borgerkrigen i 2012 og begynnelsen av 2013, og Borgarting lagmannsrett antok at han hadde deltatt for Nusfafronten, Al Qaidas forlengede arm i Syria, sier Ranke til NRK.

Raja: - Jeg nekter å la meg bli kneblet

Nettavisen har vært i kontakt med Raja for en kommentar til saken.

- Jeg er fornøyd med at riksadvokaten reiser tiltale. Truslene har vært uhyggelig opplevelse, sier Raja til Nettavisen.

Han sier han ser frem til å avgi forklaring når saken kommer opp.

- Ytringsfrihet er den norskeste av de norskeste verdiene - den som ruver over alt annet - og jeg nekter å la meg bli kneblet, legger Raja til.

Mohammads forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NRK at hans klient fortsatt nekter straffskyld.

Mest sett siste uken