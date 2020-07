Tiltalt for drapsforsøk med øks kan trolig ikke dømmes til straff

Rask hjelp var trolig avgjørende for at offeret berget livet, til tross for at hun var blitt hogget i hodet gjentatte ganger med øks.

Økseangrepet fant sted på Ringebu i fjor høst, da den nå tiltalte mannen (20) blant annet påført kvinnen sju kutt og tre brudd på hodeskallen, ifølge tiltalen som skal behandles av Sør-Gudbrandsdal tingrett til høsten. 20-åringen er tiltalt for drapsforsøk under særdeles skjerpende omstendigheter. Kvinnen var trolig et tilfeldig offer. – Han lyktes ikke i forsøket fordi forbipasserende kom til stedet hvilket medførte at han avbrøt handlingen, samt at NN (offeret, red.anm.) raskt ble fraktet til sykehus og fikk livreddende behandling, heter det i tiltalen. Les også: Voldtok datteren i flere år - far dømt til ni års fengsel Tiltalte er psykisk utviklingshemmet i høy grad og derfor strafferettslig utilregnelig. Konstituert statsadvokat Magnus Schartum Hansen varsler derfor at det vil bli lagt ned påstand om dom på overføring til tvungen omsorg. Etter først å ha blitt diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming og en atypisk autismediagnose, har mannen gjennomgått en fullstendig judisiell undersøkelse. Les også: - Kvinne lenket fast med kjetting rundt halsen, kneblet med teip og brent med sigaretter Under etterforskningen forklarte mannen at han hadde fascinasjon for voldshandlinger, at han har kjente drapsmenn som idoler og hadde ønske om å drepe noen. En drøy måned før angrepet fikk politiet inn en bekymringsmelding om tiltalte. I mediene har det også kommet fram at gjerningsmannen var i kontakt med helsetjenesten før angrepet. (©NTB)

