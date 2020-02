Tiltalt tsjekker erkjenner drap på Frogner

52-åringen som er tiltalt for å ha drept en 27 år gammel tsjekkisk kvinne på Tiffani Café på Frogner i Oslo sommeren 2018, erkjenner straffskyld, skriver VG.

Den tiltalte mannen svarte ja da han ble spurt om han erkjenner straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett mandag, ifølge VGs rettsreferat.

Kvinnen var på jobb i kafeen 1. juli for to år siden da mannen kom inn litt over klokken 19. Tjue minutter senere meldte politiet at hun var blitt knivstukket.

Hun døde en uke senere på Ullevål sykehus på grunn av oksygenmangel til hjernen.

Den drapstiltalte mannen, som også er tsjekkisk borger, har en datter med den drepte kvinnen.

