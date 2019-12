TIME Magazine: - Deichman Biblo Tøyen er et av verdens kuleste steder for barn

- Biblioteker er spesielle steder hvor barna kan lese, lære og skape. Deichman Biblo Tøyen er ett av de kuleste av dem alle, skriver magasinet TIME, i serien «World's 50 Coolest Places».

- Dette slående biblioteket for barn i alderen 10 til 15 år ble designet for å inspirere. Med mange fargerike utstillinger og overraskelser, tilbyr hver seksjon besøkende en interaktiv opplevelse, skriver Allison Singer, seniorredaktør for TIME for Kids.

- For de som har kommet for å kose seg med en god bok, er det nok av komfortable steder å gjøre det. Ta tak i et sete i en pute-trillebår, en vintage pickup eller en ombygd skiheis. Eller hopp ned i en enkel stol eller pute, fortsetter hun.

Ifølge bibliotekets egne sider er det «fylt av bøker og opplevelser kun for deg mellom 10 og 15 år (voksne ingen adgang)». Singer trekker frem akkurat dette som et av de aller beste aspektene med biblioteket:

- Ingen voksne tillatt!

- Kjempemoro!

Seksjonsleder ved biblioteket, Silje Bjerke, forteller til Nettavisen at de er overlykkelige over beskjeden:

- Det er klart dette er kjempemoro. Altså, ett av de kuleste stedene i verden, det er jo veldig gøy. Dette er en veldig fin anerkjennelse overfor de ansatte, og for barna på Tøyen som er med på å skape dette stedet.

Nøyaktig hvordan Tøyen havnet i det verdensberømte magasinet er ikke sikkert, men TIME skriver på sine egne sider at de har henvendt seg til eksperter når de skulle finne verdens 50 kuleste steder for barn - nemlig barna selv. De har mottatt nominasjoner fra sine egne barnereportere, og fra unge lesere verden over.

Interiør og kreative ansatte

Bjerke tror det er flere grunner til at biblioteket får denne anerkjennelsen:

- Det ene handler jo om interiøret. Det er den nederlandske arkitekten Aat Vos og firmaet Artisan Tech som står bak dette sammen med Deichman, og som har skapt et spesielt sted som ser veldig kult ut. Også tror jeg det handler om kreative ansatte som er flinke til å dra med barna og skape gode opplevelser, hvor barna selv fyller biblioteket med liv, læring, glede og kreativitet.

DESIGN: Den nederlandske arkitekten Aat Vos og firmaet Artisan Tech står bak dette sammen med Deichman, forteller Bjerke. Foto: Marco Heyda

- Blir det noen markering før helgen?

- Hehe, vi har ikke snakket om noe, men vi er jo veldig glade. Vi burde egentlig skaffe kake til i morgen, forteller Bjerke.