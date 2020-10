Timelange køer for drop-in koronatesting i Bergen

Det er flere timers ventetid ved drop-in stasjonen for koronatesting i Fyllingsdalen i Bergen etter at kommunens legevakt er fullbooket.

Det er ingen ledige testtimer hos Bergen legevakt tirsdag. Også onsdag er i ferd med å fylles opp, opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

– Pågangen for å teste seg for korona på Bergen legevakt er for tiden stor. Vi oppfordrer derfor publikum til å teste seg på drop-in stasjonen i Fyllingsdalen i dag (tirsdag), sier fungerende legevaktsjef Annette Corydon.

Men også der er pågangen stor.

Parkeringsvaktene sier til Bergensavisen at de anslår tre timers ventetid for kjørende til drop-in-test på Spelhaugen. De har bedt politiet om hjelp til å håndtere køen.

Mandag opplyste Bergen kommune at det var påvist ni nye koronatilfeller det siste døgnet. Totalt har 1.882 personer fått påvist koronavirus gjennom pandemien, ifølge Bergen kommunes oversikt.

Byrådet i Bergen skal tirsdag ettermiddag presentere nye tiltak i bekjempelsen av korona i byen.

(©NTB)