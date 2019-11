Tina Turner fyller 80: Simply the best!

De begynner å eldes, de aller beste av de aller beste i den store pop/rock-generasjonen som kom til å prege den internasjonale musikkscenen i andre halvdel av det forrige århundret. I dag fyller Tina Turner 80.

Karrieren tok for alvor fyr i 1966, da hun sang «River Deep – Mountain High». Da fronta hun The Ike & Tina Turner Revue. Ike var ektemannen som slo henne helseløs. Låta er fortsatt en av rockens store klassikere, og ble produsert av Phil Spector – også han en mann som i ettertid har blitt alvorlig skandalisert. For deg som ønsker et godt eksempel på hvordan denne musikken lød, anbefaler jeg «Oh Baby! (Things Ain’t What They Used To Be)» og «Such A Fool For You».

Hun tok av i et musikalsk landskap mellom datidas rhytm ‘n ‘ blues – ikke å forveksle med nåtidas R&B! – soul, og rock. Inn i rockens elite seilte hun i 1975, forkledd som The Acid Queen i The Whos rock-opera «Tommy».

De fleste vil likevel huske henne best fra den delen av karrieren som starta med albumet «Private Dancer» i 1984. Tittelkuttet var skrevet av sjefen i Dire Straits, Mark Knopfler, og inneholdt andre hits som «What’s Love Got To Do With It», «I Can’t Stand The Rain» og «Let’s Stay Together».

Jeg så henne under «Private Dancer»-turneen, og har et spesielt minne. Det hadde seg nemlig sånn at Bryan Adams var oppvarmingsartist! I min anmeldelse skreiv jeg at dette garantert var siste gang vi ville få se Bryan Adams som support. Jeg nevner det fordi vi som mener å ha god greie på trender innen popmusikken har en lei tendens til å ta feil. Men denne gangen hadde jeg jo rett.

Tina Turner ble etter dette et naturlig innslag i all viraken rundt «Live Aid/We Are The World», inkludert en konsert som ble direktesendt fra Paris og John F. Kennedy Stadium i Philadelphia, USA – der Phil Collins opptrådte på begge scener, live! Thanks to Concorde, vil jeg anta.

I det virkelig store formatet sa hun takk for seg på scenen med sin «Twenty Four Seven Millennium Tour» i 2000, og har siden levd et tilbaketrukket liv i Sveits med sin kjæreste og ektemann siden 1986, Erwin Bach.

Kloden rundt er vi mange som fyrer opp stereoanlegget litt ekstra i dag med «Simply The Best». Congratulations, Tina Turner!