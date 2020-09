Tinder-utpressing: Lurte menn med falske profiler

Gjengen utga seg for å være unge kvinner på sjekke-appen Tinder, og presset menn for store penger.

De fire mennene i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene truet en rekke menn med politianmeldelse. Nå er de selv tiltalt for grov utpressing, og risikerer flere års fengsel.

Mennene har helt og delvis nekte straffskyld. I retten forklarte de at utpressingen var økonomisk motivert. En av dem sa at han ønsket å straffe og forebygge grooming.

Med samme fremgangsmåte skal mennene i følge tiltalen ha lurt flere menn til å chatte med det de trodde var mindreårige jenter. Deretter truet de disse mennene for penger.

Gjennom Tinder-profiler med falske navn som «Pernille», «Malin» og «Agneta Straus» utga mennene seg for å være kvinner på jakt etter menn, «hvoretter en eller flere av dem oppmuntret til og deltok i chat med seksualisert innhold» står det i tiltalen.

Chattet videre med «mindreårig»

Om fremgangsmåten står det videre: «På et tidspunkt i løpet av kontakten forega en eller flere av dem at «Pernille» var under den seksuelle lavalder i den hensikt å skaffe dokumentasjon på at NN (fornærmede red. anm.) chattet seksualisert med en mindreårig».

Etter å ha fått mennene til å chatte seksualisert med det de trodde var mindreårige jenter, og på den måten gjort noe som er ulovlig, oppsøkte de mennene for å presse dem for penger.

En av de fornærmede hadde avtalt møte med «den mindreårige Agneta» på et hotell på Fornebu utenfor Oslo. I følge tiltalen truet to av de tiltalte ham «til å betale 100 000 kroner ved å vise til chatten og true med å gjøre innholdet kjent for NNs (den fornærmede red.anm.) familie, arbeidsgiver eller andre, står det i tiltalen.

Flyktet ut på gata

Etter denne hendelsen informerte NN selv sin arbeidsgiver og politiet om forsøket på utpressing.

Tre andre ble oppsøkt i sine hjem. Gjerningspersonene skal der ha truet med å anmelde og gjøre chattingen til mennene kjent. De tre mennene ble også banket opp av gjengen, og truet med mer juling hvis de ikke betalte.

To av dem fikk kutt i ansiktet slik at de måtte sy. En av de fornærmede mennene flyktet ut av leiligheten sin og ut på gaten, der han fikk hjelp fra natteravner som patruljerte i området.

Straffesaken mot de fire mennene tiltalt for grov utpressing går nå i Oslo tingrett. Strafferammen på grov utpressing er seks år fengsel.

- Store mørketall

- Politiet har grunn til å tro at det er store mørketall ved denne type kriminalitet, sier politiadvokat Ingelin Hauge til Nettavisen.

Årsaken er blant annet at grooming, altså å søke kontakt med mindreårige i hensikt å ha seksuell omgang med dem, er straffbart. I et av tilfellene i denne saken, ble offeret etterforsket, men saken ble henlagt etter bevisets stilling, opplyser politiadvokat Hauge.

- For øvrige fornærmede har det ikke vært opprettet straffesaker, basert på ulike hensyn, herunder vurderinger av de konkrete opplysningene i sakene, forholdsmessighetsvurderinger, samt behovet for å få avdekket og oppklart disse alvorlige utpressingene, sier hun.