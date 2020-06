Tingretten finner skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap

Tingretten mener det er skjellig grunn til drapsmistanke mot Tom Hagen, og har gitt politiet tillatelse til å ransake Hagen-familiens hytter.

– På eiendommene skal politiet i hovedsak gjøre undersøkelser av uteområder som ikke har latt seg gjennomføre tidligere, blant annet på grunn av snø og tele, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte ved Biri i Gjøvik kommune startet politiet tirsdag morgen undersøkelser.

Ifølge VG bruker politiet hunder i søk ved hytta.

Det kommer etter at Nedre Romerike tingrett ga politiet tillatelse til ransakingen. Ifølge Dagbladet mener tingretten at det nå er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for å ha drept eller medvirket til å drepe sin forsvunne kone.

Nye beviser

Det var også Nedre Romerike tingrett som i april ga politiet medhold i å fengsle Tom Hagen i fire uker. Noen dager senere konkluderte Eidsivating lagmannsrett med at det ikke var skjellig grunn til mistanke, og den bestemte derfor at Tom Hagen skulle løslates.

Politiadvokat Haris Hrenovica sier til Dagbladet at de har lagt fram nye beviser for tingretten, som ikke var kjent for politiet på tidspunktet da Hagen ble løslatt.

– Politiet har ikke lagt skjul på at vi i mellomtida har gjort funn som er relevante for å opplyse saken. Tingretten har selvsagt fått tilgang til det som er av beviser, både de som var før og de nye bevisene i saken, i forbindelse med politiets begjæring om ransaking og gransking, sier Hrenovica til Dagbladet.

SKJELLIG GRUNN: Tingretten mener det er skjellig grunn til drapsmistanke mot Tom Hagen. Anne-Elisabeth Hagen har nå vært forsvunnet i over 19 måneder. Foto: Privat og Torbjørn Olsen / Gd

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, reagerer kraftig på tingrettens avgjørelse.

– Jeg er svært overrasket over tingretten beslutning. Tingretten begrunner sin avgjørelse med å vise til dokumentene det er vist til i lagmannsrettens kjennelse da Hagen ble løslatt, samt 17 ytterligere dokumenter, hvor det er henvist til to dokumenter to ganger. Vi har gjennomgått de 15 dokumentene, sier Holden.

Ytterligere undersøkelser på Kvitfjell

Hrenovica sier i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag at politiet nå skal gjøre ytterligere undersøkelser ved Tom Hagens hytte på Kvitfjell.

– Denne ble derfor sperret av tirsdag formiddag, sier Hrenovica.

Formålet med undersøkelsene er å sikre spor som kan antas å ha betydning som bevis i saken, ifølge politiet.

Tom Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som ble borte fra parets hjem i Lørenskog i oktober i 2018. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre.

Tidligere ransaking

Også tidligere har politiet gått rettens vei for å få ransaket hytta på Kvitfjell, samt hjemmet i Sloraveien. Etter at arbeidet ved hytta ble avsluttet, ble den frigitt av politiet, slik at Hagen kunne ta den i bruk igjen.

– Han kan få være der i kjente og kjære omgivelser, og det vil hjelpe mye for ham, sa forsvarer Holden til NRK den gangen.

