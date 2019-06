Tingretten i Uppsala vil ikke varetektsfengsle Assange

Voldtektsanklagede Julian Assange blir ikke varetektsfengslet i Sverige, har tingretten i Uppsala bestemt, ifølge Upsala Nya Tidning.

Saken oppdateres!

Det betyr etter alt å dømme at han ikke blir begjært utlevert til Sverige. Assange sitter nå fengslet i London etter at han ble dømt til 50 ukers fengsel for å ha brutt kausjonsbetingelsene i 2012.

Ifølge dommeren er Assange siktet for voldtekt av mindre grov art.

Påtalemyndigheten ønsket Assange varetektsfengslet fordi de mente at det er fare for at han unndrar seg straff når han slippes fri i Storbritannia.

Også USA har begjært Assange utlevert etter at justisdepartementet tiltalte ham for brudd på spionasjeloven.

(©NTB)