Tiril Sjåstad Christiansen og Stian Lauritzen har kjøpt hus i Grimstad

– Ja, nå har vi kjøpt oss hus i Grimstad, av alle steder, sier Tiril Sjåstad Christiansen (25) til Nettavisen og ler.

Christiansen og forloveden, Stian Lauritzen (32), kjøpte i fjor et hus i Oslo, men førstnevnte erkjenner at de aldri helt klarte å slå seg til ro i hovedstaden. Da paret for et par uker siden dro på en visning i Lauritzens hjemby, falt de pladask.

– Som alle andre ting i mitt og Stians liv, så var dette veldig spontant. Jeg tror kanskje vi er de mest spontane menneskene jeg vet om. Men vi kastet oss rundt og dro på visning, og huset er helt fantastisk koselig, sier 25-åringen.

STOLTE HUSEIERE: Tiril Sjåstad Christiansen og forloveden viser stolt frem sitt nye hjem på Instagrams historiefunksjon. Foto: Skjermdump fra Instagram

Slo seg aldri til ro i Oslo

Christiansen forteller at hun og forloveden lenge har tenkt på å flytte et nytt sted og prøve noe annet. At huset de har kjøpt er et oppussingsobjekt er ekstra gøy, sier Christiansen.

– Vi har ikke helt klart å slå oss til ro i Oslo, og huset vi kjøpte der var jo et nybygg - noe jeg tror bidro til den følelsen. Vi elsker jo å pusse opp, så det blir bra, fastslår hun.

– Som om ikke det var nok at jeg er gravid, så kaster vi oss rundt og flytter et nytt sted, legger hun til.

25-åringen understreker at flyttingen er lettere med tanke på at hun har en fleksibel jobb der hun kan farte avgårde dit hun trengs. Lauritzen skal på sin side åpne en osteopatiklinikk i Grimstad i fremtiden, sier Christiansen, som kan røpe at hun har et mer nært forhold til byen enn mange kanskje skulle tro. Hun har nemlig mye familie der.

– Pappa er fra Tvedestrand, og farmor er født og oppvokst i Grimstad. Så huset vi har kjøpt nå er omringet av både onkler og tanter på min side, pluss hele slekta til Stian, sier hun, og legger til at nettopp det var en viktig faktor i kjøpet.

Nærmere familien

Christiansen og Lauritzen kunne i midten av mai røpe at de venter sitt første barn sammen, og den tidligere freestylekjøreren legger ikke skjul på at det blir hyggelig med familie på alle kanter - både for deres egen del og for barnet.

– Noe vi ønsker for våre barn er at de kan være tett på besteforeldrene sine, og det var ikke så enkelt i Oslo. Så da ble det enten Geilo eller Grimstad, så vi landet på Grimstad.

Christiansen selv er fra Geilo, og legger ikke skjul på at de muligens en dag kan finne på å flytte dit.

– Vi har nesten ikke fortalt til noen at vi har kjøpt hus. Vi tør ikke si at vi skal flytte, for folk synes vi er gærne, sier hun, og legger lattermildt til:

– Hvem vet, kanskje vi kjøper oss hus på Geilo neste år?