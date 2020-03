Tirsdagens korona-måling: Så mange nordmenn har hatt korona-symptomer den siste uken

Fortsatt tror 9 av 10 nordmenn at de ikke har vært smittet av korona-viruset. Bare 2,2 prosent av nordmenn har opplevd både hoste og feber den siste uken.

Antall bekreftede koronatilfeller førtsetter å øke i Norge, og tirsdag er totalt 2566 personer i Norge er nå bekreftet smittet, ifølge Folkehelseinstituttet.

I samarbeid med Amedia og InFact, tar Nettavisen hver temperaturen på hvordan det norske folk opplever korona-pandemien. Tirsdagens tall viser at det fortsatt ikke er mange som tror de har blitt smittet i Norge.

InFact-målingene baserer seg på daglige intervjuer med over 3000 mennesker, og bare 8,6 prosent svarer at de tror de har eller har hatt koronasmitte. 90,7 prosent tror det ikke har skjedd dem.

Det er flest menn som tror de har hatt smitten (9,2 mot 8,0), og det viser seg at det er de yngre som har mest tro på at de har blitt smittet. 12,6 prosent av nordmenn mellom 18-29 år tror de er eller har vært smittet, mot bare 2,9 prosent av de over 65 år.

Symptomer

Når det gjelder symptomer, svarer 85,5 prosent at de ikke har hatt noen den siste uken. 2,7 prosent svarer at de har hatt feber, mens 9,5 prosent har hatt hoste. 2,2 prosent har hatt både hoste og feber.

Det er flest yngre mennesker som har hatt symptomer. I alderen 18-29 svarer 19,2 prosent at de har hatt feber, hoste eller begge deler, mens bare 5,4 prosent av de over 65 svarer det samme.

SYMPTOMER: Flere yngre svarer at de har hatt symptomer enn eldre. Foto: Infact/Nettavisen

Det er i Buskerud flest folk opplyser at de har hatt symptomer. 20,2 prosent av befolkningen i fylket har hatt feber, hoste eller begge deler den siste uken, mens i Telemark opplyser 9,1 prosent det samme, noe som er minst i landet.

Økende tillit til styresmaktene

Tirsdagens tall viser også en økning i befolkningen når det gjelder bekymring for egen helse. På skalaen fra 1 til 5 er vi nå 2,58 bekymret, noe som er opp 0,1 fra søndag.

Bekymring for egen økonomi ligger på 2,45, mens vi fortsatt er mest bekymret for våre eldre slektninger med et tall på 3,87.

Tilliten til styresmaktene i landet øker blant befolkningen. Tilliten til Erna Solberg ligger på 3,50, mens de politiske myndighetene har en tillit blant folket på 3,45.

Vi har mest tillit til helsemyndighetene, som har en score på 3,80.

Når det gjelder omfanget av tiltakene som styresmaktene har innført, mener over halvparten av nordmenn (54,8 prosent) at det er en passe mengde som er innført. 10,7 mener det er for mye tiltak, mens 23,6 prosent mener det er for lite.

ALDER: Her kan du se hva de forskjellige aldersgruppene mener om tiltakene som er innført. Foto: Infact/Nettavisen

Denne grafen viser den økte tilliten til styresmaktene i landet.