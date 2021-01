Tispa og hannen fra Deisjøreviret er merket – flyttes til hemmelig sted

Tispa og hannen fra Deisjøreviret ble søndag bedøvet fra helikopter og utstyrt med radiosender. De vil nå bli sluppet fri innenfor ulvesonen.

Miljødirektoratet opplyste at tispa var lokalisert og bedøvet klokken 13.42 søndag, før de meldte at også den genetisk viktige Elgå-ulven var lokalisert og bedøvet om lag 40 minutter senere.

Litt etter klokken 16 opplyste de at ulvene var merket og undersøkt av veterinær, og at alt foreløpig så ut til å gå bra. Ulvene vil nå bli fraktet til et ikke offentliggjort sted innenfor ulvesonen.

– Det er viktig å skjerme dyrene mest mulig fra forstyrrelser den første tiden etter merking og gi dem ro til å hente seg inn etter den belastningen de har blitt utsatt for. På grunn av dette vil vi ikke offentliggjøre slippstedet før en tid etter at flyttingen er gjennomført, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det var tidligere i desember at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ba Statens naturoppsyn (SNO) om å flytte Elgå-ulven og maken han har slått seg sammen med i Deisjøreviret i Østerdalen.

Årsaken til flyttingen er at Elgå-ulven anses som genetisk viktig, og at myndighetene vil unngå at den blir skutt under lisensjakten.

Rotevatn var til stede under merkingen av ulvene. Han er godt fornøyd med at ulvene nå blir flyttet.

– Det vil nå bli åpnet for lisensfelling av streifulv utenfor ulvesonen i tidligere Hedmark og Akershus fylker i samsvar med Stortingets vilje. Statens naturoppsyn har lagt ned en stor innsats for å gjennomføre flyttingen på en forsvarlig måte så raskt som mulig, sier han i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

