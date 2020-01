Titusenvis demonstrerer mot USA i Teheran

Titalls tusen mennesker protesterer mot USA i Irans hovedstad Teheran etter likvideringen av landets mektige general Qasem Soleimani.

– Død over Amerika, lyder det kjente slagordet blant demonstrantene i byens gater etter fredagsbønnen.

Nyhetsbyrået AFPs korrespondent anslår at folkemengden teller titusenvis av mennesker og påpeker at protesten strekker seg over flere kvartaler i sentrum av Teheran. Mange holdt opp plakater av Soleimani, som ble drept sammen med flere irakiske militsledere i et amerikansk droneangrep ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag. (©NTB)