Tjente 2150 kroner på å stå i korona-kø

Flere blar nå villig opp store summer for å slippe å stå i en svært upopulær kø.

NEW YORK (Nettavisen): - Min familie vil ikke ha meg noe sted i nærheten av dem uten at jeg tar en test, sier en kvinne i koronakøen i New York.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Når du risikerer å måtte stå seks-syv timer i kø, skjønner jeg at folk kan bli desperate. Og jeg kan i og for seg godt skjønne de som velger å betale seg ut av den køen jeg står i nettopp nå, tenker jeg, der jeg står utenfor legekontoret til CityMD på Long Island City i Queens.

Se video av øverst i saken.

- To timer før du kommer til døren

Her har jeg nå stått i kø i rundt en time, og nettopp fått utdelt et kort med numrene 55 og 56.

- Der du står nå vil det ta rundt to timer før du kommer frem til døren. Da kan du ringe din sønn, sier den hyggelig damen fra legekontoret til meg.

Les også: Denne legen gir de velstående svaret de vil ha på bare 15 minutter

Hun er rundt og deler ut nummerlapper til folk som står i kø for å teste seg for koronaviruset på CityMD i Queens. CityMD er et akuttlegekontor som tilbyr drop-in timer og koronatester til alle beboerne i New York. De har mer enn 130 slike akuttlegekontor rundt om i New York, New Jersey, Washington som nå tester for harde livet.

To millioner smittet på to uker

Ifølge tall fra FHI tester man i Norge opp mot i overkant av 20.000 personer om dagen, tilsvarende i underkant av 0,05 prosent av befolkningen. I New York testet man ca. 1 prosent av befolkningen sist søndag, over 191.000 personer av statens rundt 19,4 millioner innbyggere.

Totalt er nå 600.000 personer i New York smittet av viruset og over 33.000 er døde. I USA er det nå et koronadødsfall hvert 40. sekund, og utviklingen er eksplosiv med to millioner nye smittede de to siste ukene. Det er også stater i USA der hele 58,8 prosent av de som ble testet var smittet.

Les mer: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Jeg har havnet i køen på grunn av at min sønn ble sendt hjem fra skolen fordi han var svimmel og hadde magesmerter. Sykesøster på skolen ringte og sa han måtte plukkes opp - og at han måtte testes for koronaviruset før han fikk returnere til skolen.

Dermed var det bare å gå inn i køen jeg nærmest daglig går forbi, og som jeg har særdeles lite lyst å stå i.

Les mer Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

I New York raser nå mange av innbyggerne over at de må stå timevis i kø ute i vinterkulden for å få testet seg. Se Twitter-reaksjoner fra rasende New Yorkere nederst i saken.

Testet 191.487 mennesker på en dag

Når jeg og min sønn først kommer til akuttlegesenteret, strekker køen seg rundt kvartalet. Det er 10 grader i New York, ifølge mobilen min, men det er en bitende kald vind - og alle de som noen gang har vært i New York og som har smakt på vintervinden i en av vindtunnelene i byen, vet hva jeg snakker om.

Derfor bestemmer jeg meg for å sende sønnen min hjem i varmen, mens jeg holder ut i køen. For her er det kaldt - og dette vil ta tid.

Når korona-bølgen nå på nytt skyller over New York City, merkes det spesielt på alle disse koronakøene rundt om i byen. Byen, som en gang var episenter for pandemien, testet dagen før jeg havnet i køen hele 191.487 mennesker for smitte.

Av disse var 5906 personer positive, det vil si rundt 3,08 prosent av totalen. Samme dag var det meldt om 33 døde som følge av smitten. Og om man skal se på antall innleggelser er dette ikke over med det første. Samme dag lå nemlig antall sykehusinnleggelser på 2724 personer.

Jeg var med andre ord klar over at det ikke var snakk om minutter når jeg gikk bortover for å stille meg i køen til City MD.

Les mer Avslører Playboy-legendens sex-triks: – Derfor var han alltid klar

Dette kortet sikrer deg plass

Men da kvinnen stakk nummerkortet til meg, følte jeg meg på en måte heldig også. At du får kortet i hånden er nemlig et sikkert bevis på at du garantert vil bli testet den dagen. Det er det nemlig ikke alle som gjør.

På grunn av det enorme presset for tester i New York akkurat nå, har man måtte kutte både åpningstider, og med det også køene. Fra mandag 16 november reduserte man åpningstidene med halvannen time, og begynte å dele ut nummerkort, slik at de som hadde fått nummeret kortet i hånden, visste at de kom inn.

Daglig går derfor representanter fra CityMD rundt i køene og deler ut kort, og på et tidspunkt sier det stopp. Det er nok. Du kommer ikke inn og får testet deg i dag.

Du får heller ikke utdelt kort for mer enn den som står i køen, de tillater ikke at folk står i køen på vegne av flere personer eller andre personer. Jeg fikk utdelt to kort selv om min sønn ikke var der akkurat da kvinnen kom rundt med kortene, fordi han er mindreårig.

Les også: Kommer med nye opplysninger om hvorfor Trump nekter å gi seg

Tilbyr tre type tester

Testene de tilbyr er variert;

De tilbyr en «Rapid Test» - som er en hurtigtest der du får svaret i løpet av 15 minutter, på mail eller ved at du venter på stedet.

En «PCR Test», som du vil få svar på etter 3 til 4 dager.

Og til slutt en antistofftest - «Serum Antibody IgG (Blood Test)».

Les mer Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

Da jeg fikk nummerkortet av kvinnen, hadde jeg allerede stått i den bitende kalde køen i en time. Og da jeg fikk høre at det var to timer igjen, holdt jeg ut en liten halvtime til i køen, før jeg spaserte de 10-15 minuttene hjem og fikk på meg noe ullundertøy.

- Jeg skal bare fikse meg noe kaffe og en tur på toalettet, sa jeg til de foran og bak meg i køen. Dermed kunne jeg snike meg unna kulden noen minutter - og få på meg noe varmere.

Les også: - Charlie Sheen er nå blakk, svartelistet og selger videoer for 3500 kroner

Betaler 80 dollar timen for å unnslippe køen

Men andre steder i New York er det en helt annen form for sniking som finner sted.

Ifølge New York Post betaler folk nå rundt 80 dollar, eller 720 norske kroner, i timen til personen som kan stå i kø utenfor CityMD for dem.

Les mer Her er kvinnen bak «En mors advarsel»: - Hvis du har en hvit tenåringsgutt, hør på dette …

De ønsker å teste seg for viruset, men orker ikke bruke de timene det tar for å komme frem til inngangspartiet. Og jeg skjønner jo litt hva de mener. Mens jeg sto i køen så jeg mange personer som kom rundt hjørnet, og bare så på den lange køen inn til CityMD - himlet med øyene og så bare stakk fra stedet.

- Jeg har gjort dette rundt fem ganger allerede, sier en arbeidsledig kvinne til New York Post, mens hun står i en kø til CityMD i Soho på Manhattan.

- En dag ble jeg leid inn til å stå i to køer, så det viser hvor travelt det er akkurat nå. Hver dag får jeg forespørsler, sier kvinnen til avisen.

Les også: Nye sjokktall: Foreslår seks ukers lockdown for å unngå «et helvete»

Kvinnen sier at de fleste som leier henne inn til å stå i kø for testing er «ganske unge, kanskje i 20-årene» og som «har penger å bruke», sier hun til avisen.

Kvinnen sier at hun siden i forrige uke har fått to til tre daglige forespørsler og at hun dermed har gått opp fra 20 til 28 dollar timen for å stå i kø.

En annen person sier til avisen at hun tar 80 dollar timen for å stå i kø.

Les også: Nå antyder Kina at et helt annet land kan ha skylden for koronaviruset

Tjente 2150 norske kroner på tre timer i kø

- Dette høres litt dumt ut, jeg ble litt skuffet fordi køen jeg skulle stå i så så kort ut. Jeg mener, jeg dro helt ut til Greenpoint og tenkte at jeg bare måtte stå der i en time eller noe. Men det tok meg til slutt hele tre timer, sier Lucy (27) til avisen.

Dermed kunne hun innkassere 240 dollar, eller rundt 2150 norske kroner for å ha stått tre timer i koronakøen for noen.

En av årsakene til at trykket er spesielt stort mot CityMD er at det denne uken, er Thanksgiving. Det betyr ferie og fri for amerikanere og mange ønsker å ta testen før de skal hjem til familie og venner.

- Mange mennesker ønsker å besøke familien eller ta turer på Thanksgiving, og de trenger en slags dokumentasjon som sier at de er frie for koronaviruset. En av klientene mine sa at de skulle på tur, og hun trenger dokumentasjon før hun drar, sier en forfatter som bor i Jersey City til avisen.

Les også: New York opplever et skred av nye koronainfeksjoner

- Foreldrene mine krever det

NY Post skriver også at det enkelte steder i New York City nå tar rundt seks timer fra du går inn i køen, til du blir testet. Takke seg til det norske helsevesenet, kan man også si.

Sarabeth, som jobber innenfor eiendomsutvikling forklarer hvorfor hun nå må teste seg.

- Min familie vil ikke ha meg noe sted i nærheten av dem uten at jeg tar en test. Jeg har fortalt dem at jeg kan teste negativt og likevel ha det, at det egentlig ikke betyr noe. Men de bryr seg ikke. Jeg får ikke komme inn i huset uten at jeg har tatt en test, sier hun til avisen.

Én million amerikanere fløy på søndag

For selv om amerikanerne har blitt bedt om å holde seg hjemme i ferien og ikke reiste rundt og besøke familie og venner på grunn av smittefare, så skyter reisetallene i været her i USA.

Amerikanerne lar seg ikke stoppe selv om koronaviruset fortsatt sprer seg med eksplosiv fart her i USA. Både på fredag og søndag passerte rundt en million mennesker gjennom sikkerhetskontrollen på diverse flyplasser i USA, tall man ikke har sett siden pandemien startet, skriver USA Today.

Et annet tegn på hvor mange amerikanere som flyr akkurat nå, er disse tallene fra Flightradar 24 som viser at antall flyvninger tirsdagen før Thanksgiving er høyere i år enn det var i 2018.

Det høye antallet amerikanere som reiser gir grunn til bekymring: «Thanksgiving kan bli alle supersprederes mor», skriver CNN på onsdag.

- Her snakker vi en erfaren Covid-tester

Tilbake i køen og med undertøyet godt og varmt plantet på kroppen, ser jeg to kvinner som står og hopper opp og ned foran meg. Vinden som suser mellom høyblokkene er sterk og kald, og de har som mange andre i køen ikke forberedt seg på dette. Det har derimot et fyr lengre bak i køen der han sitter i campingstol, godt innpakket i vintertøy.

- Her snakker vi en erfaren Covid-tester, skriver jeg i en Snapchat til vennene mine.

Først når jeg kommer til inngangspartiet, tre timer etter at jeg kom inn i køen, ringer jeg min sønn og ber ham komme ned og stille seg sammen med meg. Noen minutter senere er vi inne i ventehallen - og inne i varmen. Endelig.

Les mer - Charlie Sheen er nå blakk, svartelistet og selger videoer for 3500 kroner

For sønnen min ber jeg om både en rapid-test, eller hurtigtest for å få et raskest mulig svar om han er smittet eller ikke, og den samme tar jeg. Samtidig ber jeg også om en PCR-test til yngstemann, fordi skolen krever det. De har endret på reglene og godtar ikke lenger hurtigtester som bevis på at man er smittefri.

Gruer meg til vaksinekøen

Nå har jeg nettopp fått svarene på hurtigtestene til meg og minstemann. Det tok nesten et døgn før vi fikk svaret, men noe kluss med mailadressen gjorde at det ble forsinket. Hurtigprøvene var heldigvis negative begge to. Og da de resultatene kom, var jeg også overbevist om at PCR-testen til yngstemann også ville komme inn negativ, noe den viste seg å gjøre da resultatet kom natt til onsdag.

Les mer Denne legen gir de velstående svaret de vil ha på bare 15 minutter

Det jeg derimot også føler meg overbevist om, er hvilke enorme køer og hvilket kaos vi trolig vil få oppleve når vaksinene begynner å rulle ut her i New York City. Da står man overfor en enorm utfordring, ikke bare her i New York, men i hele verden.

For New Yorks del frykter jeg at det blir snakk om så enorme køer, og at køen jeg nettopp har stått i blir for en mild sommerbris å regne.

Her kan du lese flere Twitter-meldinger fra folk som raser over korona-køene:

Reklame Halv pris på bestselgere hos Oakley