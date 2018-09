TMC: Mac Miller er død

Døde 26 år gammel.

Rapperen skal ha dødd av overdose fredag, ifølge TMZ. Han ble funnet i sitt eget hjem. Politikilder bekrefter dødsfallet overfor det amerikanske nettstedet.

Politiet skal ha blitt varslet med en telefonsamtale fra rapperens hjem.

Miller har tidligere vært i et forhold med artisten Ariana Grande og har vært bedre kjent som hennes eks-kjæreste, da pop-dronningens karriere har skutt i været. Det ble slutt mellom Grande og Miller i mai, tidligere i år. Forholdet deres varte i to år.

Miller har nylig slitt med rusbruk i kjølvannet av bruddet med Grande, som gjorde det klart at Millers rusmisbruk var en avgjørende faktor for at forholdet tok slutt.

Det var planlagt at rapperen skulle ut på turné neste måned.

Miller, som opprinnelig er fra Pittsburg i Pennsilvania, har hatt mest suksess med albumet «Blue Slide Park», som han gav ut i 2011.

Rapperen Wiz Khalifa er en av de første store rapperne som har tatt til Twitter for å vise sin støtte overnfor Millers familie:

Praying for Mac’s family and that he rest easy 🙏🏽👼🏽 #pgh #412 — Wiz Khalifa (@wizkhalifa) 7. september 2018

