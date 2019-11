To ambulanser under utrykning involvert i ulykke på Hadeland

To ambulanser og en personbil har vært involvert i en ulykke på fv 34 Hornslinna på Hadeland.

Saken oppdateres.

Politiet skriver i en pressemelding søndag kveld at to ambulanser under utrykning og en personbil har vært involvert i en ulykke søndag kveld. Det skal ikke være personskader.

- Personbilen og den ene ambulansen frontkolliderte. Den andre ambulansen kjørte av vegen og traff en telefonstolpe på stedet, skriver politiet.

- Denne ambulansen hadde en pasient i bilen, og var på veg til sykehus. Ingen av bilene var kjørbar etter hendelsen.

Pasienten i den ene ambulansen er ivaretatt av en annen ambulanse og fraktes videre til sykehus, heter det videre i pressemeldingen. De øvrige i ambulansene kjøres til Gjøvik sykehus for en sjekk, men er tilsynelatende uskadde. Fører og passasjer i personbilen er ikke skadd, ifølge politiet.

Politiet meldte først om ulykken på Twitter klokken 20.33.