To år og tre måneders fengsel for grovt hjemmeran på Nesøya

En 33 år gammel svensk statsborger er dømt til fengsel i to år og tre måneder for et hjemmeran på Nesøya i Asker i fjor sommer.

Borgarting lagmannsrett har nå kommet fram til samme straff som da saken ble behandlet i Asker og Bærum tingrett i januar.

Da ble to menn dømt for ranet. Bare den ene anket til lagmannsretten.

Ifølge dommen var det den andre ransdømte, en 25 år gammel mann, som tok initiativet til ranet for å dekke narkotikagjeld. Han fikk med seg 33-åringen og de planla ranet ved å først bytte skilter på en bil og deretter søke i skattelister på internett for å finne fram til eiendommer der det kunne tenkes å bo velstående personer.

De tok seg til en bolig på Nesøya i Asker og ringte på døra iført hetter og bevæpnet med kniv. Da sønnen i huset, en mann i 20-årene, åpnet døra, ble han truet med kniv, fikk hendene stripset bak på ryggen og fikk et håndkle stripset stramt over hodet, beskrives det i dommen.

Moren hans kom hjem etter kort tid. Hun ble møtt av raneren med kniv i hånden og ble truet til å utlevere bankkort og oppgi pinkode til dette. Ranerne var ifølge dommen i boligen i omtrent en halv time.

Ransutbyttet var på omtrent 300.000 kroner, inkludert smykker og 12.000 kroner som ranerne klarte å ta ut ved å bruke bankkortet.

De to mennene ble pågrepet to uker etter ranet, men ransutbyttet har ikke kommet til rette.

Lagmannsretten beskriver saken som alvorlig og peker blant annet på at det ble brukt trusler og vold, og at ranet pågikk over et ikke ubetydelig tidsrom.

(©NTB)

