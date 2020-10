To år siden forsvinningen: Dette er bevisene politiet mener å ha mot Tom Hagen

Anne-Elisabeth Hagens søk etter informasjon om skilsmisse på internett, blodspor som er forsøkt vasket vekk og ektepakten er noe av det politiet mener knytter Tom Hagen til drap på sin egen kone.

SKI/OSLO (Nettavisen): 31. oktober er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra sin egen bolig. Intensiv etterforskning har ikke ført frem, og forsvinningsgåten forblir et mysterium.

Så langt har Øst politidistrikt brukt 26,1 millioner kroner i merkostnader i 2019 og 2020 til etterforskningen.

- Vi har tatt 3400 beslag, det er 6000 timer med video og 600 vitneavhør. Vi har mye materiale som må bearbeides og analyseres, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til Nettavisen.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat. Brukes med tillatelse. Foto: Privat. Foto brukes med tillatelse.

Fakta Dette er Lørenskog-saken ↓ Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst 31. oktober 2018. To år etter forsvinningen, har ikke politiet noen andre mulige gjerningspersoner i kikkerten enn ektemannen. 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, eller for å ha medvirket til det. Etter elleve dager i varetekt ble Hagen 8. mai løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap. Politiets anke ble avvist av Høyesterett. Siden har Hagen vært en fri mann. Bygningsingeniøren, gründeren og trebarnsfaren Tom Hagen (70) er god for om lag to milliarder kroner. Formuen har han bygget opp på eiendomsutvikling og gjennom et større eierskap i strømselskapet Elkraft. Det som startet som en høyst spesiell historie om kidnapping og om løsepenger i den lite kjente kryptovalutaen monero, ser i dag mest av alt ut som en drapsetterforskning i stampe. Mot slutten av oktober ble en mann i 60-årene, den såkalte «Hettemannen», sjekket ut av saken etter at politiet hadde forsøkt å få tak i ham siden i juli. Et skosåleavtrykk politiet gikk ut med i slutten av august i fjor, har ikke gitt noe gjennombrudd i saken. Heller ikke noe ved et fem siders utpressingsbrev som lå igjen i huset, har ledet politiet til noe gjennombrudd. Tom Hagen avviser hele siktelsen og sier han ikke har noe med saken å gjøre. Etter at familien 15. juni utlovet en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som fører til at kvinnen blir funnet, kom det inn over 100 tips. Tom Hagen skal ifølge forsvareren, advokat Svein Holden, også ha forsøkt å opprette kontakt med utpresserne gjennom en bitcoin-melding. Tom Hagen har, etter råd fra Holden, ikke vært i avhør siden juni i år. Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier til Nettavisen at de ønsker flere avhør av Hagen. Etter at han ble løslatt, tok politiet beslag i hans bolig i Sloraveien og senere også hytta hans på Kvitfjell, for tekniske undersøkelser, men disse beslagene er senere også opphevet. En mann i 30-årene med relasjon til Hagen ble pågrepet 7. mai. Mannen ble siktet for drap eller medvirkning til drap og har ifølge politiet IT- og kryptovalutakompetanse. To dager senere ble imidlertid mannen løslatt etter avhør, og siktelsen mot ham endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen. Kilde: NTB og Nettavisen

Måtte løslate Tom Hagen



Huset til ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen, i Sloraveien 4 i Lørenskog utenfor Oslo, er kanskje Norges mest undersøkte åsted, ifølge Kripos. Det er altså mer undersøkt enn åstedet i «Orderud-saken» og «Baneheia-saken».

Politiet mener Tom Hagen er involvert i forsvinningen og har siktet ham for drap eller medvirkning til dette.

Tom Hagen har hele tiden nektet for enhver befatning med saken.

Fredag kveld omtalte Nettavisen at et sentralt vitne kort tid etter at Anne-Elisabeth forsvant forklarte i politiavhør at Tom Hagen kunne være drapsmannen. En av Tom Hagens nære venner, Tom Nilsen, tror ikke at milliardæren står bak drapet. Nettavisen kjenner også til at andre vitner i avhør har sagt til politiet at det er «usannsynlig at Tom Hagen har noe med dette å gjøre».

Fredag ettermiddag fikk Tom Hagen nok en gang full støtte fra hans tre voksne barn i en felles uttalelse de kom med.

28. april ble Tom Hagen pågrepet av politiet på vei til jobb. Men etter elleve dager ble han løslatt av Eidsivating lagmannsrett hvor et flertall, to mot en, mente bevisene var for svake til å holde ham varetektsfengslet.

Tom Hagen (t. h.) og en av hans nærmeste venner Tom Nilsen på tur i Moskva for noen år siden. Nilsen er overbevist om at Hagen er uskyldig. Foto: Privat. Brukes med tillatelse.

Lagmannsrettens flertall mente politiets bevis ikke var nok til å holde ham varetektsfengslet.

Han har siden vært en fri mann, men politiet jobber på spreng med mellom 30 og 40 personer som etterforsker saken på heltid.

- Vi har fremdeles mål om å finne Anne-Elisabeth, og stille til ansvar de som er ansvarlig for de straffbare handlingene. Dette er viktig for politiet. Vi har lagt mye ressurser i søk.

Politiet har kartlagt 122 ulike lokasjoner og undersøkt flere av disse i Norge og utlandet.

Politiinspektør i Øst, Agnes Beate Hemiø. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Dette er bevisene

Enn så lenge er det ikke tatt ut tiltale mot noen. En mann i 30-årene er medsiktet i saken, anklaget for grov frihetsberøvelse. Også han nekter straffskyld.

Under gir Nettavisen en oversikt over de mest sentrale bevisene politiet mener å ha i saken.

Hemiø har ikke ønsket å kommentere noen konkrete opplysninger fra etterforskningen.

Heller ikke Tom Hagens forsvarer, stjerneadvokaten Svein Holden, vil kommentere bevisene i saken konkret. Årsaken er at han er bundet av taushetsplikten. Han kommenterer bare bevisbildet generelt.

- Jeg forstår ikke at politiet kan mene at det er mer sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i Sloraveien enn at hun ble fraktet ut derfra i levende live. Det er flere slike spørsmål som gjør at bevissituasjonen er uoversiktlig. Det er fint lite som peker mot Tom Hagen, sier Holden til Nettavisen.

Tidligere i år, like etter pågripelsen, sa Holden at han mente bevisgrunnlaget var særdeles spinkelt.

Politiet har gjort flere funn som dokumenterer at de i mange år har hatt et vaklende ekteskap ekteparet Hagen. Det er både skriftlig og digital dokumentasjon på dette, i tillegg har flere vitner, heriblant familiemedlemmer, forklart seg om dette i avhør.

Paret har vært gift siden 25. oktober 1969.

Samlivsbrudd og mulige konsekvenser

Ektepakten:

I mai, få dager etter at Tom Hagen ble løslatt, omtalte Nettavisen nyheten om at ektepakten mellom ham og Anne-Elisabeth var en sentral del av etterforskningen. Politiet mener at den drapssiktede milliardæren kan ha hatt et økonomisk motiv for å bli kvitt sin kone.

- Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet, sa daværende påtaleansvarlig i saken, Haris Hrenovica, til Nettavisen.

Tidligere påtaleansvarlig i Lørenskog-saken, politiadvokat Haris Hrenovica. Han har nå fått jobb i Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Forrige uke omtalte Romerikes Blad nyheten om at politiet mener Tom Hagen i tillegg har et emosjonelt og sosialt motiv for å bli kvitt Anne-Elisabeth.

Ifølge avisen har ekteskapsproblemer og samlivsbrudd vært et stadig tilbakevendende tema blant etterforskerne. Disse opplysningene har Nettavisen også fått bekreftet.

Et mulig framtidig samlivsbrudd og hvilke økonomiske konsekvenser en eventuell skilsmisse ville hatt for Tom Hagen har også vært et stort fokus innad i politiet, skriver Romerikes Blad.

Ektepakt mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Den første tinglysningen skjedde i 1987. Den er senere revidert. Den siste offentlige kjente revideringen er fra desember 1993. Foto: Skjermdump

Ifølge opplysninger Nettavisen har fått skal politiet ha gjort grundige undersøkelser av Anne-Elisabeths internettsøk. På en Mac de mener hun brukte er det funnet nettlogger på søkemotorer som antyder at hun har søkt etter informasjon om skilsmisse. Ordet «skilsmisse» skal konkret ha blitt funnet i søkene.

Romerikes Blad har omtalt at de har fått bekreftet at politiet også har gjort søk på mobiltelefonen hennes.

- Hvilke motiv mener politiet Tom Hagen skal ha for å stå bak forsvinningen av Anne-Elisabeth?

- Politiet har en formening om motiv, men vi ønsker ikke å si noe om det, sier Hemiø.

- Hva er årsaken til at dere ikke vil si noe om det?

- Det er en del informasjon politiet mener er viktig vi ikke går ut med av hensyn til etterforskningen. Motiv ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på.

Huset til Tom og Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Politiet mener at Anne-Elisabeth kan ha blitt drept i sitt eget hjem og deretter bortført. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Meldte seg inn i Facebook-gruppe

Nettavisen omtalte i august i fjor at politiet hadde undersøkt en Facebook-gruppe hvor Anne-Elisabeth var medlem. Etterforskningshensyn gjorde at vi den gangen ikke omtalte navnet på gruppen. Temaet for gruppen er leiligheter som er til leie eller ønskes leid.

Venner av Anne-Elisabeth har fortalt Nettavisen at de kjente til at hun «undersøkte eller sonderte boligmarkedet». Anne-Elisabeth er opprinnelig fra Gjøvik. Facebook-gruppen hun meldte seg inn i omhandler boliger i Gjøvik og omegn.

Facebook-søkene er også noe som har vært tema innad i politiet og kilder opplyser til Nettavisen at dette har vært med å underbygge teorien om at hun i perioder ville ut av ekteskapet.

VG og Romerikes Blad har tidligere omtalt at det er funnet separasjonspapirer i boligen til ekteparet Hagen. Nettavisen får opplyst at disse skal være delvis fylt ut og er fra 2012, men at det er usikkert om de har vært signert av Anne-Elisabeth.

VG skriver at de er signert av henne, Romerikes Blad skriver at de ikke er signert.

Svein Holden er forsvarer for Tom Hagen. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Holden reagerer på de mange lekkasjene fra etterforskningen til media.

- Først og fremt synes jeg det er trist at så mange bruddstykker av bevismaterialet kommer ut i media. Det er straffbare lekkasjer og det er ikke positivt for saken. Jeg skal ikke gå i samme felle med å kommentere enkeltmomenter, sier Holden.

- Videre vil jeg vise til hva Eidsivating lagmannsrett sa etter å ha vurdert alle bevisene som politiet hadde fremlagt, da var konklusjonen klar, det var ikke grunnlag for å si at det var skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen.

Skilsmisse og økonomiske konsekvenser

Notatbøkene:

Romerikes Blad har tidligere fått opplyst at forsvarsadvokaten, Svein Holden, har argumentert sterkt mot politiets teori om at ekteskapsproblemer ligger bak den kriminelle handlingen de mener Hagen har begått. Holden har, ifølge avisens opplysninger, blant annet argumentert med at politiet i for stor grad vektlegger opplysninger fra perifere bekjente, og at forklaringene fra dem som kjente ekteparet best ikke er vektlagt i like stor grad.

Siden løslatelsen har ikke Hagen vært i nye politiavhør, men politiet opplyser at de fortsatt mener det er grunn til å mistenke Hagen.

- Hvorfor er drapsteorien den teorien som står sterkest per nå?

- Når vi jobber med flere hypoteser blir det etter hvert noen hypoteser som peker seg ut som mer sannsynlig. Når det gjelder kidnappingshypotesen mener vi at tiden som er gått uten at det har vært respons fra noen som skal være interessert i å få en sum penger. Dette svekker teorien om kidnapping med pengemotiv, forklarer politiinspektør Hemiø.

Blant de 3400 beslaglagte gjenstandene i saken, står Tom Hagens notatbøker helt sentralt. Etter det Romerikes Blad får opplyst har Tom Hagen siden midten av 80-tallet nærmest daglig – og for hånd – skrevet ned tanker og refleksjoner i disse notatbøkene.

Bøkene inneholder både det han mener har vært viktig for driftingen av forretningsvirksomheten, men også hendelser og tanker han har gjort seg fra sitt private liv.

Disse notatbøkene ble beslaglagt da Tom Hagen ble pågrepet den 28. april i år. Politiets etterforskere har brukt mye tid på å saumfare disse, og ifølge Romerikes Blads opplysninger har de funnet notater skrevet av Hagen som de mener peker i retning av at ekteskapsproblemer og skilsmisse har vært et tema gjentatte ganger – både for mange år siden, men også i nyere tid.

Etter det Romerikes Blad er kjent med, har Tom Hagen i en av notatbøkene gitt uttrykk for at en eventuell skilsmisse ville ført til negative økonomiske konsekvenser for ham og at han kunne risikere å tape mange penger.

I en annen notatbok har han delt opp ekteskapet i tidsepoker og beskrevet perioden fra tidlig eller midt på 90-tallet og fram til 2018 som vanskelig, får Romerikes Blad opplyst.

Nettavisen er kjent med at en del av politiets bevis for at ekteskapet var dårlig ble avvist av lagmannsretten da de besluttet at han skulle løslates.

Tapte telefonanrop

Dro på jobb senere enn vanlig:

Dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant dro Tom Hagen på jobb rundt klokken 09.00, cirka én time senere enn det han pleier. Dette har han også forklart seg om i avhør. Årsaken til at han dro senere er at han og Anne-Elisabeth spontant ble invitert til en teaterforestilling med et vennepar i Oslo kvelden før. Paret kom sent hjem til Lørenskog denne kvelden.

Det siste livstegnet fra Anne-Elisabeth som politiet anser som sikkert er en telefonsamtale hun hadde med sin egen sønn klokken 09.14. Den korte samtalen varte i cirka 90 sekunder, får Nettavisen opplyst. Før dette sendte hun en SMS til et familiemedlem, cirka klokken 09.10.

Politiet mener Anne-Elisabeth er drept og bortført fra huset et sted mellom 09.16 og 13.30. Det er beviselig at Tom Hagen ankommer jobben, som er under ti minutter fra hjemmet, rundt klokken 09.10 - 09.15. Et kamera på Futurum-bygget, arbeidsplassen, fanger bilen. Dette gir Tom Hagen alibi og har skapt hodebry for politiet.

Flere anrop:

I et avhør samme dag som Anne-Elisabeth forsvant forklarte Tom Hagen for politiet at de hadde planlagt en hyttetur til Kvitfjell dagen etter. På forsvinningsdagen ringte Tom Hagen henne åtte ganger mellom klokken 10.06 - 13.18. De to første anropene, klokken 10.06 og 10.07, er forsvunnet fra telefonen til Tom Hagen. Politiet mener dette er mistenkelig og gjør tekniske undersøkelser for å finne ut hvordan det kan ha skjedd. De har en teori om at Tom Hagen selv har slettet anropene.

Men det kan ha en så enkel forklaring som at Tom Hagens gamle Nokia-telefon rett og slett ikke hadde minne nok til å lagre mer enn seks anrop. Flere gamle telefoner har en tilsvarende begrensning.

Årsaken til at han ringte gjentatte ganger var at han ble bekymret da hun ikke besvarte telefonen, som var unormalt for henne å være.

Tom Hagen har forklart til politiet at han ringte Anne-Elisabeth, etter avtale, for å avklare nærmere detaljer om hytteturen.

Dette mener politiet er mistenksomt. I en SMS til et familiemedlem klokken 09.10 forsvinningsdagen, skriver Anne-Elisabeth at hytteturen av avlyst.

Kom hjem tidlig:

Rundt klokken 13.30 ankom Tom Hagen hjemmet i Sloraveien i all hast fordi han fryktet at noe alvorlig kunne ha skjedd med konen. I 30-40 minutter gikk han rundt i huset og lette etter Anne-Elisabeth uten å finne henne. Dette har han forklart til politiet i avhør.

Da han kom hjem var han i telefonisk kontakt med to familiemedlemmer. Han forsøkte også å ringe Anne-Elisabeth på hennes telefon fra husets fasttelefon, uten å få kontakt. Nettavisen får opplyst at han har forklart at han ikke hørte ringelyden fra hennes telefon. Ifølge TV 2 var den satt på to tredels styrke. De siste opplysningene har ikke Nettavisen fått verifisert.

Politiet har gjort flere lydundersøkelser i huset for å få klarhet i om det kan være mulig ikke å høre ringelyden når den står på to tredels lydnivå. Politiet mener det ikke er mulig.

Vask av blod og trusselbrev

Blodspor:

I ekteparet Hagens bolig er det funnet blod fra Tom Hagen på badet nede i huset, hvor politiet har en teori om at Anne-Elisabeth kan ha blitt kvalt. Det er også funnet mindre mengder blod på en dørkarm til ytterdøren, som er like ved badet. I tillegg er det gjort DNA-funn på sandaler tilhørende Anne-Elisabeth. Disse ble funnet et annet sted i huset.

VG har også tidligere omtalt at politiet mener kriminaltekniske undersøkelser tyder på at noen har forsøkt å vaske bort bloddråper fra Anne-Elisabeth som er funnet på veggen i en av trappene.

Nettavisen er kjent med at blodfunnene ble lagt frem som en del av en lang rekke indisier da politiet begjærte varetektsfengsling av Tom Hagen i Nedre Romerike tingrett i slutten av april.

Tom Hagen har i politiavhør forklart at han gikk fra rom til rom og lette etter Anne-Elisabeth da han kom tidlig hjem fra jobb forsvinningsdagen. Men politiet mener det er mistenkelig at de ikke har funnet noen relevante skoavtrykk fra ham selv.

Da Tom Hagen kom hjem fant han også et trusselbrev og personlige eiendeler sammen med en konvolutt. Det var og slepespor ut fra badet som er kort avstand fra ytterdøren. Til politiet har Tom Hagen forklart at han ikke så trusselbrevet eller la merke til slepesporene fra badet.

Dette er én av sidene i trusselbrevet Tom Hagen fant da han kom hjem til huset 31. oktober 2018. Nettavisen har tilgang til det faktiske brevet, men har gjengitt innholdet i et nytt dokument av kildevernhensyn.

Nettavisen har lenge vært kjent med at et familiemedlem har forklart for politiet at det er «vanskelig ikke å legge merke til» både slepespor og stolen i gangen. Dette har gjort politiet ekstra mistenksom mot Tom Hagen.

Han har også forklart at han ikke ringte politiets nødnummer før klokken 14.08, nærmere 40 minutter etter at han kom hjem, fordi det stod i trusselbrevet at han ikke måtte kontakte politiet eller media. Dersom dette skjedde skulle de påståtte kidnapperne ta livet av henne og laste henne siste tid opp på internett.

Politiet mener trusselbrevet ikke er ekte og det skal undersøkes grundigere i et nytt og eget prosjekt.

- Hva gjør dere videre med brevet?

- Vi ønsker å undersøke dette enda nærmere. Det er sakkyndige lingvister både nasjonalt og internasjonalt som skal se på brevet. De skal se nærmere på dette og det er noe vi bruker mye ressurser på, sier Hemiø.

Kranglet i avhør

Lite samarbeidsvillig:

I retten har politiet også argumentert med at Tom Hagen er lite samarbeidsvillig og vanskelig å ha med å gjøre i avhør. I flere av avhørsrapportene går det frem at Tom Hagen mener han ikke har sagt det som kommer frem i avhørene.

Det er også en rekke steder hvor han vil ha klargjort og presisert ting han har forklart seg om og ved minst ett tilfelle ble det en opphetet diskusjon der han fikk spørsmål av privat karakter som han mente avhøreren ikke hadde noe med, og at det var irrelevant for saken.

I ukene etter pågripelsen i april kjølnet forholdet mellom Tom Hagen og politiet fullstendig. Tom Hagen ønsker heller ikke å la seg avhøre lenger, selv om politiet ønsker mer av hans forklaring.

Han har også uttrykt frykt og skepsis for at opplysninger om privatlivet til ham selv og Anne-Elisabeth skulle bli kjent av media, og kanskje bli publisert.

Tom Hagen har fått rett i sine antakelser om lekkasjer. Flere medier, heriblant Nettavisen, har fått flere lekkasjer om detaljer i etterforskningen. Forsvarer Svein Holden har anmodet Spesialenheten for politisaker om å etterforske lekkasjene.