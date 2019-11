To arrestert etter Jeffrey Epsteins dødsfall

To fengselansatte er arrestert i forbindelse med dødsfallet til mangemilliardæren Jeffrey Epstein.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge New York Times ble de to arrestert på tirsdag og siktet i forbindelse med dødsfallet.

De to var på jobb i fengselet den dagen Epstein tok sitt eget liv i fengselet.

Ifølge New York Times er de to siktet i forbindelse med at de skal ha unnlatt å sjekke innom cella til Jeffrey Epstein ofte nok.

Det har tidligere blitt rapportert om at to vakter sovnet på jobben dagen Epstein tok sitt eget liv, samtidig med at videokameraene i Epsteins celler og i gangen ikke virket

De to som nå er siktet, skal ha sovnet på jobben og deretter skal de har forfalsket dokumenter for dekke over hva som skjedde og hva de hadde gjort, melder New York Times.

Konspirasjonsteorier

Finansmannen og milliardæren Epstein var siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. 66-åringen satt varetektsfengslet og var anklaget for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom en årrekke, inntil han ble funnet død i høysikkerhetsfengslet 10. august i år.

Etter at Epstein ble funnet død på cella, så den føderale fengselsetaten raskt at han så ut til å ha tatt sitt eget liv, noe de også fikk medhold av rettsmedisineren i New York.

Likevel har det versert en rekke konspirasjonsteorier rundt milliardærens dødsfall. Epstein hadde svært høy profil og hadde en rekke kjente og mektige personer i sin omgangskrets.

- Bevisene peker mot drap

I et oppsiktsvekkende intervju på Fox News i oktober sier den berømte patologen Michael Baden at Epstein ikke tok sitt eget liv, men var utsatt for et drap.

- Jeg mener bevisene peker mer mot et drap enn et selvmord, sier Baden til Fox News.

Baden er leid inn av Epsteins bror, Mark Epstein, for å gå gjennomgå obduksjonen av mangemilliardæren.

Baden har flere betraktninger som han mener er merkelig og mistenkelige:

Brukne bein i halsen: Ifølge patologen hadde Epstein tre brukne bein i skjoldbruskkjertelen. Dette er brudd patologen aldri tidligere har opplevd i sine 50 år med å undersøke personer som har hengt seg selv. Han mener bein ikke brekker slik når man henger seg selv, men at det skjer i drapssaker.

DNA-prøver som mangler: Flere DNA-prøver ble tatt av Epstein etter dødsfallet, men ingen av dem er blitt offentliggjort. Baden og Epsteins bror har gjort gjentatte forsøk på å få ut informasjon om prøvene, men uten hell.

Videokamera og vakter: Baden er svært kritisk til sammenbruddet i sikkerheten den aktuelle datoen Epstein døde. Han peker på «den ekstremt usannsynlige tilfeldigheten» at to vakter sovnet på jobben, samtidig med at videokameraene i Epsteins celler og i gangen ikke virket.

Kort tid etter dødsfallet ble kjent, kom nyheten om at to overvåkingskameraer ved avdøde Jeffrey Epsteins celle var ødelagte. Kameraene ble deretter sendt til FBI for undersøkelse. Kameraene var rettet mot blant annet Epsteins celle, der han ble funnet død 10. august.

Angripes med massiv kritikk og festbilder

Prins Andrew utsettes også denne uken for massiv kritikk etter sitt Jeffrey Epstein-intervju på BBC i helgen. Og nå bøtter tabloidene på med nye festbilder av prinsen og krav om at FBI må komme på banen.

Det har gått nemlig gått fra vondt til verre for prins Andrew etter at BBC på lørdag sendte et langt TV-intervju med prinsen om hans forhold til den sex-tiltalte, avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.

Prins Andrew utsettes for massiv kritikk etter sitt Jeffrey Epstein-intervju - og nå bøtter tabloidene på med nye festbilder av prinsen. Foto: Montasje/AP Photo/Sang Tan/ New York Post

TV-personligheten Piers Morgan er én av dem som reagerer kraftig på intervjuet:

- Jeg trodde ikke på et ord av det «prins Pinocchio» sa om sin pedofile venn og djevel Epstein i hans forferdelige intervju - og hvis han ikke forteller FBI hva han virkelig vet, så er han ferdig i det offentlige liv, skriver Morgan i Daily Mail denne uken.

- Risikerer utlevering

I USA er Jeffrey Epstein fortsatt under etterforskning av FBI, og strafferettsadvokat Anna Rothwell det britiske advokatfirmaet Corker Binning, sier til The

Times at enhver person som kan kobles til Epstein kan bli utlevert.

Hun mener det derfor ikke er utenkelig at prinsen må dra til USA for å forklare seg.

- Prins Andrew har ikke krav på noen immunitet knyttet til hans posisjon som et medlem av kongefamilien. Hans vennskap med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein er under etterforskning av FBI og han risikerer utlevering, sier advokaten Rothwell om prins Andrew.

Flere medier i USA, blant annet CNN og CNBC, melder på mandag at flere sponsorer nå trekker seg fra prinsens prestisjeprosjekt «Pitch@Palace», som ble startet opp i 2014 for å støtte entreprenører.

Prins Andrew er den nest yngste av dronning Elizabeth IIs fire barn, og er nummer åtte i arverekkefølgen til den britiske tronen. Han giftet seg med Sarah Ferguson i 1986, og de to skilte lag ti år senere.